Аналитик из Вашингтона советует Зеленскому кинуть кредиторов

26.03.2020, Киев, Игорь Петров

Если Украине не удастся получить очередной кредит МВФ, то, скорее всего, она в ближайшее время объявит дефолт. Такой выход для Украины будет наиболее оптимальным.

Об этом в эфире канала KRYM заявил аналитик вашингтонского аналитического центра Brookings, беглый российский либерал Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Путь повышения налогов сегодня – путь в никуда, это путь который ведет к катастрофе экономической. Может ли сегодня Украина позволить себе снижение налогового бремени с учетом резко изменившейся ситуации – я не готов сегодня дать ответ. Для этого нужно экономическое моделирование того, что может быть с украинской экономикой под влиянием коронавируса, под влиянием спада в мировой экономике, и понять как оно будет складываться.

Нужен более глубокий анализ того, что есть в бюджете, и оценка того, что можно откуда безболезненно выкинуть, что можно сократить. На сегодня понятно, что процентов 20 бюджетных расходов надо просто сокращать, потому что Украина не сможет их профинансировать ни при каких обстоятельствах, и лучше об этом сказать заранее.

С 90%-ной вероятностью без денег МВФ Украина – страна-банкрот. Если сегодня 20 процентов расходов бюджета Украины это обслуживание долга плюс погашение основной суммы долга, если нужно провести секвестр бюджета и процентов на 20 расходы сократить, доля процентных платежей вырастает до 25%.

Занять на внутреннем рынке практически невозможно, на внешнем рынке все замерло, тоже занять невозможно. Остается один вариант – брать в долг у Нацбанка и при этом, каким-то образом, сдерживать инфляцию. Сценарий крайне маловероятный. То есть, выбор между раскручиванием инфляции и банкротством, либо продажей суверенитета России.

Я стоял перед таким выбором в августе 98-го года, я считаю что лучше объявить дефолт и удерживать нормальную макроэкономическую ситуацию в стране, а с кредиторами передоговориться – просто развязав себе руки. Бессмысленно бросаться в бассейн со связанными руками. Поэтому, я думаю, что без денег МВФ дефолт Украины – это сценарий с 90%-ной вероятностью», – подытожил Алексашенко.