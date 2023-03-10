Аналитик: Минобороны переподчиняет ЧВК «Вагнер»

Олег Кравцов.  
10.03.2023 13:13
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


В российской армии будет появляться все больше добровольческих формирований.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Карен Исмайлов, давая оценку приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, утвердившего в конце февраля порядок поступления граждан России в добровольческие формирования (ДФ) и определившего основной регламент обеспечения этих формирований.

В российской армии будет появляться все больше добровольческих формирований. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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 «В «Вагнере» служат мотивируемые на боевой успех воины. Но как подчиняются эти формирования руководству Минобороны РФ, в деталях неизвестно. По фактам из СМИ и соцсетей видно, что снабжаются они снарядами за счет военного ведомства. Видимо, они также получают военно-техническое, тыловое и медицинское обеспечение за счет Минобороны РФ. Раньше это не регламентировалось какими-то подзаконными актами.

Теперь же, после выхода в феврале 2023 года в свет приказов Сергея Шойгу, «Вагнер», видимо, должно считаться полностью подчиненным Минобороны формированием». И аналогичные этому формированию соединения и части, судя по приказам Шойгу, будут создаваться еще и дальше и в относительно больших количествах. Но будут ли они эффективны?», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, в ЧВК «Вагнер», судя по всему, служат профессионалы и очень грамотные военные командиры.

«Вряд ли тут действует только материальный фактор. Бывшие заключенные, которые воюют в ЧВК, хотят за счет своих боевых успехов стать свободными, многие добровольцы воюют не только за деньги, но и из-за искренней любви к России, своему Отечеству. Наберет ли Минобороны стольких людей в свои ДФ – вот вопрос», – говорит Исмайлов.

При этом он уверен, что набор в добровольческие формирования будет активизирован, поскольку ВС РФ должны повысить свою эффективность и отразить ожидающееся наступление ВСУ.

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