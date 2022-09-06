Аналитик: Наступление ВСУ выдыхается, но стоит ждать новых попыток

06.09.2022  14:36 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские резервы, задействованные в наступательных операциях на юге, серьезно истощены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.


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«Украинское контрнаступление за Днепром явно выдохлось. Из-за понесенных за неделю потерь в технике и авиации введенные в бой резервы серьезно истощились и им требуется серьезная перегруппировка. Но вряд ли киевский режим так просто бросит громко распиаренную операцию, которая должна была стать отчетом для союзников о потраченных средствах на перевооружение и подготовку.

Можно ожидать, что после короткой паузы они вновь попытаются нанести удары на этом же направлении с новыми подкреплениями. Они мечтают добиться хоть какого-то успеха до наступления осенней распутицы, поэтому расслабляться еще рано», – сказал Шурыгин «Известиям».

По его словам, провал попыток лодочного десанта на Запорожскую АЭС, о чем сообщило Минобороны РФ, продемонстрировал «безумность таких авантюр».

«Возобновившиеся удары по станции теперь уже могут быть элементом и мести со стороны украинских формирований. Они будут пытаться нанести ущерб охраняющим ЗАЭС бойцам «Росгвардии», которые сорвали их планы и причинили тяжелые потери», – добавил аналитик.

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