Аналитик не исключает газ по 2000 долларов за куб в Европе

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Если предстоящая зима окажется холодной, то в европейских хранилищах запасы газа иссякнут уже к февралю

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на вопросах энергетики.

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Он обращает внимание, что в совсем еще не холодном ноябре европейские потребители поднимают газ из хранилищ активнее, чем в прошлые годы, поскольку запасенное еще летом «голубое топливо» в разы дешевле, чем альтернативные закупки на рынке.

«Так, если на начало июля заполнение хранилищ в Европе на 33 процентных пункта отставало от уровня июля 2020 года (47,6% против 80,7%), а к концу октября отставание сократилось до 17 п. п., к 20 ноября оно вновь выросло до 19,5 п. п. Поскольку нынешние цены таковы, что их нельзя разумным образом переложить в тарифы, сбытовые компании, видимо, продолжат активно поднимать газ из хранилищ и минимизировать текущие импортные закупки», – считает аналитик.

По его словам, это логичное решение в краткосрочной перспективе, тем более что про другую многим европейским компаниям сейчас сложно думать.

«Но в феврале или марте, если зима не будет очень уж теплой, запасы иссякнут — и тогда газ по $2 тыс. за тыс. кубометров, возможно, покажется не таким уж дорогим», – предупреждает Барсуков.