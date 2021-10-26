Аналитик о демарше Казани: «Москва много лет закрывает глаза на нарушение закона Татарстаном»

26.10.2021 11:44 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Парламент Татарстана (Госсовет) выступил против переименования должности главы республики, как это предусматривается проектом федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», внесенным в Госдуму.

В понедельник татарстанские депутаты 82 голосами отказали в поддержке законопроекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом Татарстан остался единственным субъектом РФ, должность главы которого носит название «президент».

«У нас нет никаких причин и желания устраивать споры с Татарстаном. У них очень профессиональный Государственный совет, и, конечно, мы будем вести с ними диалог. Но я бы хотел развеять сомнения по поводу наименования высшего должностного лица Татарстана: у нас сохраняется статус-кво, какая была норма в действующем законе, такая и остается», – сказал «Коммерсанту» один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенников.

По словам политолога Ростислава Туровского, позиция татарстанских властей по законопроекту была ожидаемой.

«Они демонстрируют готовность отстаивать свои интересы, оставляя поля для торга с федеральными властями. Ситуация находится в подвешенном состоянии уже много лет, и было бы странно, если бы элиты Татарстана отступили после многолетней борьбы», – говорит Туровский.

Он полагает, что наказания» со стороны федеральной власти не последует.

«Татарстан понимает это и несколько блефует, идя на конфликт», – отмечает эксперт.

Политолог убежден, что «на уровне терминологии» для республики не будет сделано исключение, но при этом не исключает, что сохранится статус-кво.

«Москва уже много лет закрывает глаза на то, что Татарстан нарушает закон», – резюмировал Туровский.