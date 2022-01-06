Аналитик объяснил, что Казахстан расплачивается за многовекторность

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Нынешняя ситуация в Казахстане – это расплата, которую несут власти республики за многовекторную политику.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По мнению эксперта, судьба сейчас преподносит президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву тяжелый, но необходимый урок.

«Это вечная ошибка наших дураков, которые все время пытаются где-то устанавливать или находить каких-то пророссийских политиков. Да этого быть не может. Там могут быть только проказахские политики. Другой вопрос, что они могут трезво взглянуть на ситуацию. Вот они – очередная жертва проведения многовекторной политики. Мне просто интересно, сколько еще дураков должно наступить на эти грабли прежде, чем они осознают, что многовекторность – это почти гарантия того, что в любой момент тебе устроят сочную дискотеку», – сказал Гаспарян.

«Казахстан просто должен научиться ориентироваться на свои собственные интересы, а не пытаться сидеть на многочисленных стульях. Токаеву сейчас дали тяжелый, но необходимый урок, насколько он сумеет извлечь из него что-то – это вопрос ближайших недель или месяцев. Россия, как и остальные страны-члены ОДКБ, выполняет взятые на себя союзнические обязательства и помогает восстановит в республике порядок, потому что когда в результате «мирного протеста» обезглавливают полицейских, это говорит о многом», – заявил Гаспарян.

Отметим, что неофициальным данным, в Казахстане были обнаружены уже тела трех обезглавленных силовиков.