29.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Россия, Экономика, Энергетика
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Аналитик объяснил, что считать Россию «бензоколонкой» – ошибка

Доля доходов от нефтегазового сектора в ВВП страны не превышает 20 процентов, а экономика...

Доля доходов от нефтегазового сектора в ВВП страны не превышает 20 процентов, а экономика сильна также продукцией машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей.

Об этом в эфире интернет-канала «Спутник на русском» заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные оценки звучат, какова доля нефтегазового комплекса не в бюджетных доходах, потому что эта цифра, как раз известна, и она сокращается. В прошлом году составляла уже порядка 30 процентов, и в этом нет ничего хорошего, потому что связано это с рекордным падением цен. В этом году доля, безусловно, будет более высокая, и тот профицит, который мы имеем за первое полугодие, более 600 миллиардов рублей, он связан исключительно с нефтегазовым комплексом», – сказал эксперт.

«Но споры могут идти относительно доли в ВВП страны. Недавно Росстат опубликовал свою оценку этой истории. Я видел разные оценки – у Росстата она ниже, я видел оценки экспертов – 18-20%. Даже если это 18 и 20%, то это существенно ниже, чем, скажем, в Саудовской Аравии, которую принято считать нефтяной страной. В этом плане в России, на самом деле, много чего еще производят и, кстати, для самого нефтегазового комплекса. Например, у нас серьезный сегмент машиностроения связан с производством продукции для нефтегаза, трубная промышленность очень крупный поставщик для нефтегаза. Но помимо этого у нас есть и машиностроение, в том числе и оборонное машиностроение, и атомное машиностроение. Есть и сельское хозяйство, и много чего еще», – заявил Симонов.



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