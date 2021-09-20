Аналитик объяснил, что США нанесли «удар ниже пояса» по французам

20.09.2021 12:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Разрыв Австралией в пользу США многомиллиардного контракта Францией на строительство подлодок показал, что американцам нельзя верить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны Руслан Пухов.

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«Французы не умеют держать удар. И, конечно, эта их истерика вдвойне комична на фоне того, что они нам устроили при президенте Олланде со своими вертолетоносцами «Мистраль». Поначалу нас с ними промурыжили, а потом вообще «кинули». Вспомните, как мы стоически реагировали, относясь к этому спокойно. Просто сказали: ну хорошо, разные обстоятельства бывают, не хотите строить, просто верните нам за них деньги», – напомнил Пухов.

Он также обратил внимание на экономический аспект, отметив, что все европейские верфи последние тридцать лет недозагружены.

«И, конечно, когда на этом фоне французы заключили такой крупный, на 90 миллиардов долларов, контракт – а их судостроительное объединение Naval Group фактически как наша Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – это была очень серьёзная денежная прибавка, которая должна была загрузить промышленность и смежные отрасли на десятилетие вперёд. Понятно, что эти деньги уже вбиты во все бизнес-планы. Так что это, безусловно, мощный удар со стороны США по французам. Мягко скажу, ниже пояса», – считает аналитик.

Он также добавил, что случившееся выставляет США не в лучшем свете.

«Тут можно лишь сказать: пример с Францией в очередной раз доказывает, что американцам нельзя верить вне зависимости от того, где ты находишься – в Ираке, Афганистане или Европе. Все должны играть в свою игру. Это сильный урок не только французам, но и всем, кто, образно говоря, ложится под американцев, надеясь получить для себя от этого удовольствие и выгоду. Лишнее доказательство аксиомы: когда США выгодно, они с тобой, но если – нет, они тебя запросто кидают самым беспардонным образом, не испытывая при этом ни малейшего чувства вины и ответственности», – резюмирует Пухов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за разрыва контракта Париж пошел на дипломатический демарш и консультаций своих послов из США и Австралии.