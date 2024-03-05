В московских эфирах продолжают кормить оптимизмом: Германия никогда не поставит ракеты «Таурус» Украине

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, но использует вопрос дальнобойных вооружений для торгов с НАТО и Вашингтоном.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние два года я многократно участвовал в дискуссиях по Taurus и всегда говорил ту же мысль – немцы никогда не поставят Taurus Украине. Все два года на меня сыпались различные мнения моих коллег, меня обвиняли в том, что я не дальновидный, ничего не понимаю. На самом деле немцы не передадут Taurus Украине. Это «красная линия». Немцы при всей своей кажущейся лояльности Украине (все-таки второе государство по объемам помощи, поставляет, в том числе, и наёмников, наиболее крупный спонсор в Европе по финансовой части)… Но немцы никогда не обменяют украинский кейс и взаимную дружбу с Вашингтоном, или подчинение Вашингтону на полный разрыв связей с Россией», – уверен он.

По словам эксперта, в Германии на уровне элит есть надежды на возвращение на российские рынки немецкого бизнеса, есть надежды на то, что элиты скоро сменятся в Германии, и будут адекватные политики. Одно дело внешнеполитические заявления, другое – понимание того, куда валится твоё государство.

«Опять же, Taurus – это имидж. Даже более важный по нынешним временам, чем Leopard, которых несколько десятков уже сгорело на Украине, и от чего немецкий ВПК получил со стороны неприятные уколы со стороны конкурентов. Потому что пока Leopard горели, в это время французские и американские танки наращивали свою стоимость на внешних рынках. И в целом, я думаю, что это ещё спекулятивный инструмент. Германия этим вопросом по Taurus после истории с Leopard, когда их просто кинули партнёры (пообещав поставлять в таких же объёмах танки, как Германия, а в итоге горели в основном Leopard), теперь может выбивать себе серьёзные преференции на уровне альянса, дополнительное внимание со стороны Вашингтона и в целом рулить повесткой, которую чуть не упустил Шольц. Заметьте, как Макрон на прошлой неделе просто оттоптал всех своих партнёров по Евросоюзу, устроив дискурс вокруг возможных отправок военнослужащих на территорию Украины. То есть, воспользовался моментом общего замешательства и возглавил информационную повестку в Европе. Сейчас Германия будет перехватывать», – уверяет Михайлов.