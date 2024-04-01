Аналитик объяснил, почему Киев никак не может отказаться от мобилизации

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Украинскому руководству всё-таки придётся проводить новую волну мобилизации, потому что отлов людей исчерпал себя, а без пополнения штурмовиков Запад не продлит свою помощь.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не могут отказаться от мобилизации, потому что это главное условие Запада при предоставлении Украине дальнейшей военной помощи. Если они не проведут мобилизацию… объявлено, что это будет касаться 400 тысяч возможных хохлобобиков. При этом позиция отлова населения практически исчерпана, потому что недовольство народа очень велико. А поскольку тема токсична, за неё не хочет браться ни Верховная рада, ни сам Зеленский», – сказал эксперт.

«В связи с этим пытаются как-то нивелировать, успокоить население. Как говорил Сырский, что если собрать по тылам всех, кто там кантуется, подрезать подразделения логистики, обеспечения, и так далее, и всех и перевести в пехоту, то ВСУ 400 тысяч может и не понадобится. Таким образом, пытаются показать Западу, что процессы всё-таки идут, и давить так сильно не надо. И во-вторых, пытаются как-то успокоить своё население. Потому что там очень нервно всё воспринимается», – добавил Зимовский.