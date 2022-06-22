Аналитик объяснил, почему СВО – не война

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Новости Украины

Россия в любой момент может уничтожить украинское политическое руководство, а США – передать Украине ракеты, бьющие на сотни километров, но ни одна из сторон этого не делает.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой войне есть негласные теневые договорённости. От этого никуда не деться. Что касается ситуации на Украине. Уничтожить политическое руководство Украины мы могли в первые же дни без всяких проблем. И можем сейчас в любой момент, на подготовку нужно около часа. Если их [такие меры] не применяют, значит действительно, существуют очень серьёзные ограничения, теневые договорённости, конечно же, не с Зеленским. Конечно же, речь идёт о США. Говорили, что ракета Himars долетит, да ракету Atacms они могут установить. Но, во-первых, до Подмосковья там не 500 километров, а много больше. Во-вторых, видимо, Байден, руководствуясь этими теневыми договорённостями, отказался поставлять эти ракеты.

Более того, он даже не поставляет им ракеты дальностью более 70 километров, у них есть такая версия. Он поставляет им 32-42 километра, в этом диапазоне, они этими снарядами они и бьют. Это устаревшие реактивные системы залпового огня», – сказал эксперт. «Поэтому я предполагаю, что эта спецоперация – это действительно не война, и в связи с тем, что столько, каких-то красных линий, ограничений в этом военном конфликте столько, сколько я в военной истории ещё не встречал», – рассуждает Сивков.