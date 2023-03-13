Аналитик объяснил, зачем ВСУ роют рвы на границе с Приднестровьем

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Рвы, которые роет Украина на границе с Приднестровьем, ВСУ могут использовать для различных целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный аналитик, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

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«С одной стороны, это действительно барьер на случай конфликта в Приднестровье. Например, если молдавская армия при поддержке НАТО попытается захватить Приднестровье, а такая вероятность существует, то граждане попытаются бежать, им ничего не останется, как двигаться в сторону Украины. Естественно, что такой ров может помешать движению.

А с другой стороны, это повод усилить группировку, которая находится на границе с Приднестровьем, выдать ее за оборонительную и при необходимости использовать ее в военных целях для того, чтобы захватить склады в Колбасне», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу»

Он не думает, что ВСУ смогут помешать их собственные рвы в случае потенциального наступления .

«У них все проще. Рвы, конечно, могут помешать, но если имеются соответствующие инженерные машины, такой ров зарывается за 10-15 минут. Я вижу тут попытку создать видимость того, что Украина не собирается нападать на Приднестровье, но при этом имеет мощную группировку, которая в любой момент может перейти границу Молдавии для захвата складов», – предупреждает Кнутов.