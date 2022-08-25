Аналитик: Отход ВС РФ от Киева убедил США в жизнеспособности Украины

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Новости Украины

Вашингтон пришел к выводу, что Украине удастся сохранить свою государственность по итогам российской СВО

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.

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«Расширение США военной помощи Украине вызвало, как ни парадоксально, замедление темпов российской спецоперации. В конце февраля в Вашингтоне речь шла о том, как сохранить украинскую государственность. Об оказании масштабной военной помощи администрация Джозефа Байдена стала заявлять после стамбульских переговоров и отвода сил Российской армии от Киева и Чернигова. Можно дискутировать о том, чем именно было продиктовано это решение, но в США его интерпретировали как неудачу Москвы. Примерно в начале апреля американское экспертное сообщество пришло к двум выводам: 1) Украина по итогам конфликта сохранится в ее нынешнем качестве; 2) Россия при подписании финального перемирия вполне может и уступить Украине», – сказал аналитик «Независимой газете».

По его словам, все пакеты военной помощи США Украине были продиктованы «стамбульской логикой», поскольку администрация США уверена, что Украина и власть президента Владимира Зеленского сохранятся на перспективу, даже если страна потеряет две-три области по итогам конфликта.

Кроме того, американцы убеждены, что Москва может где-то отвести войска по «стамбульскому прецеденту», продолжает эксперт, по логике, раз Россия отвела войска от Киева и Чернигова, почему она не сделает это в отношении Херсона или Харькова.

Также было сказано, что США рассматривают военную помощь Украине как часть информационной кампании против России.

«Логика американцев проста: если через полгода после начала спецоперации Украина продолжает боевые действия и получает американское оружие, то в России все чаще будут звучать вопросы относительно эффективности своих вооруженных сил. Все это можно будет использовать, как полагают в Вашингтоне, для выращивания новой российской оппозиции, способной парализовать страну», –говорит Фененко.

Американцы, как считает эксперт, уверены, что Украина в состоянии продержаться еще длительный период и сохраниться после конфликта, а, следовательно, вопрос заключается в том, какой российский успех «на земле» смог бы убедить Белый дом в бесперспективности поддержки Киева.