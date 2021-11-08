Аналитик польского МИДа: российская оппозиция переедет в Польшу

В Польше существуют разные подходы к использованию правительством экспертной среды. Первая модель заключается в том, что политики хотят выслушать оценки аналитиков и ученых перед тем, как принимают решение. Вторая модель – это использование аналитических центров в качестве пропагандистского инструмента информационной поддержки политики властей.

Польский институт международных отношений (ПИМО) подчиняется напрямую правительству. Его директора назначает премьер-министр, а текущую деятельность курирует МИД. Аналитики института плотно сотрудничают с разведкой и контрразведкой. Неудивительно, что публикации ПИМО содержат тезисы, скорее, публицистические, чем научные.

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Агнешка Легуцкая, профессор и бывший преподаватель Академии военного искусства, с 2017 года работает на МИДовский институт и занимается современной Россией, а, точнее, публицистикой на все российские темы.

С довольно большим опозданием ПИМО выпустил свою «аналитику» про парламентские выборы в России и их политические последствия. Автор именно Легуцкая. Содержание – сплошная публицистика.

«Масштаб нарушений, фальсификации и репрессии намного превысили то, что имело место на последних выборах в Госдумы в 2016 и 2011 годах. Власти не допустили к выборам настоящей оппозиции, отказались от наблюдателей из ОБСЕ и подвергали репрессиям политических оппонентов. Алексей Навальный попал в исправительную колонию, а большинство его сотрудников покинуло РФ», – пишет польская «политологиня».

Она не уточняет, кому запретили участие в выборах и, видимо, забывает, что в Госдуму баллотировались представители «Яблока» и других резко оппозиционных движений. И забывает, что по всем соцопросам рейтинги Навального оказались намного ниже 5-процентного барьера.

Далее, Легуцкая в духе военной пропаганды польского правящего класса предупреждает, что российская политическая система становится все больше авторитарной, и впоследствии Москва совместно с Минском будет проводить кампанию «дезинформации и кибернетических атак» с целью уничтожения «общественного доверия к правительствам демократических стран».

По мнению Легуцкой, кризис на польско-белорусской границе тоже результат «гибридной» операции Москвы и Минска. Цель: ограничение влияния Польши и Прибалтики на восточную политику Евросоюза и НАТО.

Легуцкая переживает за права человека в России.

«Граждане РФ, которые будут подвергаться давлению служб безопасности, могут принять решение об эмиграции, в т.ч. в Польшу. Правительство Польши, руководствуясь недавним опытом поддержки оказываемой украинцам и белорусам, может увеличить поддержку неправительственных структур и независимых СМИ, в частности тех, которые переедут на территорию Польши».

Таким образом, «эксперт» польского правительственного института призывает открыто к поддержке польским правительством антисистемной оппозиции в России. Конечно, это смешно. Польша может быть привлекательная для украинских гастарбайтеров и белорусских грантоедов, но уж точно не для российских либералов, которым намного комфортнее в Лондоне и Вашингтоне. Легуцкая немного переоценивает возможности Варшавы в разжигании цветных революции.