Аналитик предупредил, что Киев может получить «огромное количество» F-16

Олег Кравцов.  
29.11.2023 08:57
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России следует учитывать фактор поставок на Украину американских истребителей, с помощью которых Киев попробует завоевать господство в воздухе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.

России следует учитывать фактор поставок на Украину американских истребителей, с помощью которых Киев попробует...

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Он не исключает, что планируемые к передаче на Украину истребители F-16 из Норвегии, Дании и Нидерландов на первых порах будут управляться иностранцами.

«Подтверждением этой версии может быть информация о том, что еще два года назад, до обострения конфликта в Украине, самые боеспособные 12 единиц истребителей F-16 Минобороны Норвегии по контракту продало частной американской военной компании (ЧВК) Draken International. Известно, что эта ЧВК из США оказывает услуги Пентагону по всему миру.

И нет никаких гарантий, что самолеты F-16 с американскими наемниками не окажутся в Украине», – сказал эксперт «Независимой газете».

Кроме того, напомнил он, в Киеве ждут поставок до 10 единиц истребителей JAS-39 Gripen из Швеции.

«В каком состоянии процесс – засекречено, так как у этой страны есть проблемы со вступлением в НАТО. Что не отменяет ее решительного настроя помогать Киеву», – добавил полковник.

Аналитик обращает внимание, что в ряде армий стран Европы идет перевооружение воздушных сил на американские многофункциональные самолеты пятого поколения F-35, в результате чего «парк высвободившихся в Европе F-16 может достичь более 150 единиц», которые в ближайшие два-три года могут войти в состав авиационных сил ВСУ.

«Это огромное количество самолетов, с помощью которых Киев будет стремиться завоевать господство в воздухе. И этот фактор надо уже сейчас учитывать, поскольку поддержку боевых действий в Украине большинство стран НАТО прекращать не хотят», – резюмировал Попов.

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