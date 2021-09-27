Аналитик призвал остановить экспансию Турции, надавив на ее уязвимые точки

27.09.2021 10:15 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Дальнейшая военно-политическая экспансия Турции на Кавказе будет иметь негативные последствия для национальной безопасности РФ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в посвященной итогам второй карабахской войны статье, опубликованной «Коммерсантом», приходит директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений», член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов.

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По его словам, теперь российская стратегия обязана учитывать политическое и военное присутствие в Закавказье члена НАТО и амбициозной региональной державы Турции, сыгравшей ключевую роль в подготовке и проведении успешной наступательной операции вооруженных сил Азербайджана в Карабахе.

«Москва уже признала это присутствие, согласившись с участием турецких военных в работе совместного мониторингового центра в Агдаме. Вместе с тем дальнейшая военно-политическая экспансия Турции на Кавказе будет иметь негативные последствия для российской безопасности. Ее необходимо остановить, указывая, если потребуется, на уязвимость позиций Турции в других регионах», – считает Пухов

Он подчеркивает, что российско-турецкие отношения, сочетающие элементы как соперничества, так и сотрудничества, становятся более конкурентными по мере расширения влияния и амбиций Анкары не только в странах, входивших в состав Османской империи, но и в тюркоязычных государствах Туркестана и Средней Азии, а также на российском Северном Кавказе, в Крыму, Абхазии и других регионах.

«Успешное турецкое вмешательство в карабахский конфликт ощутимо расширило основу этого влияния. Усилия Турции по формированию союза с Азербайджаном и Туркменией уже сейчас создают новую ситуацию на Каспии. Прямое столкновение с Турцией не в интересах России, но отступление под ее напористостью неприемлемо. Турецкое направление заслуживает специальной стратегии, в которой партнерство и противоборство оказываются диалектически связаны», – убежден автор.

Он также призывает сделать важные выводы на военном уровне.

«Вторая карабахская война стала наглядным примером того, как революция в военном деле проявляется на уровне локальных военных конфликтов. Для России рубежа 1990-х годов Нагорный Карабах стал первым звеном в длинной цепочке вооруженных конфликтов на территории распадавшегося Советского Союза. Во все эти конфликты Россия была так или иначе вовлечена с самого начала», – напоминает эксперт.

«Москва поэтому не может не учитывать влияния итогов недавней кавказской войны на мышление и возможные действия руководства Украины в отношении Донбасса или Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. В особом, географически изолированном положении находится и небольшой российский воинский контингент в Приднестровье. Очевидно, что во всех этих регионах необходимы уточнение и коррекция не только политической, но и военной стратегии», – резюмирует Пухов.