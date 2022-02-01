Аналитик RAND: Россию надо было вычеркнуть из списка «горящих тем»

01.02.2022  10:57 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы в центре Европа началась большая война с участием России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник работающей по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций американской исследовательской корпорации RAND Сэм Чарап .

Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы в центре Европа началась большая война с участием России....

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Он отрицает, что Соединенным Штатам после фиаско в Афганистане нужна сегодня война (или ее предотвращение) в Европе, чтобы, как полагает ряд экспертов, жесткой реакцией вернуть себе вернуть себе утраченные внешнеполитические очки.

«Я убежден, что последнее, что сейчас нужно администрации Байдена, это кризис в Европе. Или необходимость урегулировать новый большой конфликт с Россией. Это явно не часть их плана. По плану приоритетное внимание должно было быть сконцентрировано на Китае, борьбе с коронавирусом и изменениями климата. России в этом списке не было. Уверен, что в Белом доме не лукавили, когда говорили, что стремятся к «стабильным и предсказуемым отношениям с Россией». Россию надо было вычеркнуть из списка «горящих тем», которыми лица, принимающие решения, вынуждены заниматься ежедневно», – сказал эксперт.

Он добавляет, что у этих лиц не было никаких причин искусственно вносить Россию в этот перечень.

«Я даже скажу так: у них, с учетом изначальных приоритетов, наоборот, есть все причины преуменьшать российскую угрозу. Это не та война, которая может принести им очки. С точки зрения потраченных ресурсов и усилий, это «черная дыра», – резюмировал Чарап.

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