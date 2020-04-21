21.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Кризис, Нефть, Общество, Политика, Россия, Украина
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Аналитик рассказал, как украинские «эксперты» уже «развалили Россию» в 2015 году




В период прошлого падения цен на нефть в 2014-2015 году украинское экспертное сообщество бодро предсказывало скорый развал России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Ситуация с ценами на нефть для России, конечно, непростая, но не настолько кошмарная, как пишут некоторые украинские журналисты. Наше экспертное сообщество, значительная его часть, «развалила Россию» еще в 2015 году, когда тоже было падение цен на нефть.

Я помню, например, как Украинская ассоциация политологов проводила конференцию и там журналисты, историки, философы выступали и в одни голос говорили, что Россия развалится.

Кто-то говорил, что развалится через три месяца и надо выбирать себе куски пожирнее, которые мы себе возьмем. Так и не выбрали. Это началось осенью 2014 года и тянулось до весны 2015 года.

Сейчас – очередной «распад России», и это уже не то что несерьезно, но и просто не смешно», – заключил Павел Рудяков.

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