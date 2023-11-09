Аналитик расскзаал, когда ВС РФ двинутся походным маршем по Украине
Продолжение атак со стороны формирований киевского режима выгодны российской армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
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«Столкновения идут по всей линии фронта. Одно из самых жарких мест – это, конечно, Авдеевский укрепрайон. Здесь мы не спеша завершаем операцию по охвату города вместе с Авдеевским коксохимическим комбинатом – мощнейшим укрепрайоном, откуда наносятся удары по Донецку. Зеленский пытается удержать этот район и в принципе повторяет ту же ошибку, что и при удержании Артемовска-Бахмута.
Тогда он вгонял туда все новые части, которые под нашим огневым воздействием постоянно несли потери и теряли боеготовность. Поэтому бессмысленные атаки ВСУ приводят к нужному нам результату – мы уменьшаем их боевой потенциал, количественные и качественные их показатели», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу»
По его словам, нет успехов у ВСУ и на Запорожском направлении, где командование ВСУ вводит в бой все новые и новые бригады, которые уже третий раз меняют свой личный состав.
«При этом они так и не дошли до наших инженерных укреплений в виде «зубов дракона», противотанковых рвов.
ВСУ находятся ещё в так называемом предполье, где мы уничтожаем противника дальнобойной артиллерией, авиацией. И это тоже в наших интересах. Это ВСУ идут на наши минные поля, на наши закрытые позиции, идут под ударами нашей авиации. У них же нет воздушного прикрытия. Так что для нас эта ситуация выгодна», – убежден эксперт.
Он не соглашается, что у ВСУ есть «хитрый» план…
«Никакого плана у них нет. Зеленскому очень важно показать Западу, что он сохранил потенциал, что в него можно верить и вкладывать новые деньги. Поэтому сейчас он пытается всеми силами показать результат, хотя его действия не дают никакого эффекта.
У него состояние, как в футбольном матче, когда вратаря меняют на дополнительного нападающего, понимая, что время на исходе и нужно выдать хоть какой-то результат, иначе ты проиграешь. Зеленский находится в такой же позиции. Если он сейчас прикажет войскам уйти в глухую оборону, то он проиграет, но чуть позже. То есть это вопрос времени от нескольких месяцев до полугода.
Общество требует быстрого результата в виде территориальных приобретений, но на самом деле важны поверженные вооружённые силы Украины. Когда они рухнут, дальше по территории Украины можно будет идти походным маршем», – резюмировал Клинцевич.
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