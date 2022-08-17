Аналитик: России нужно увеличивать расходы на оборону, чтобы победить Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина в 10 раз увеличивает расходы на вооруженные силы и военные нужды, тогда как Россия только на 18 процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин, обративший внимание на новые планы Киева по увеличению расходов на оборону и безопасность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В понедельник Верховная рада проголосовала за увеличение расходной части бюджета на 270 млрд грн, то есть на 7,3 млрд долл. Таким образом, в бюджете Украины на 2022 год оборонные расходы вырастут до 30 млрд долл. Это очень много. Фактически по сравнению с прошлым годом оборонные расходы увеличились в 10 раз. И это без учета помощи Запада. Только США с начала спецоперации передали Киеву военной помощи на 8,5 млрд долл. Как заявил министр финансов Сергей Марченко, Украина до конца 2022 года рассчитывает получить еще 12–16 млрд долл. от западных партнеров. Вся эта помощь опять же пойдет на военные нужды», – сказал аналитик «Независимой газете».

При этом он подчеркивает, что Россия тоже должна наращивать свой военный потенциал.

«Сейчас, если соизмерять с курсом валюты США, расходы РФ на национальную оборону составляют в 2022 году чуть более 56 млрд долл. (3510 млрд руб.), или 2,6% от ВВП страны. Увеличение этих расходов на 10 млрд долл. – это прирост всего в 18%, то есть менее чем на пятую часть. Тогда как в Украине эти расходы увеличены гораздо существеннее. В условиях высоких цен на энергоресурсы, которые РФ продолжает продавать на мировом рынке, у России есть подушка безопасности, чтобы расширить военное производство, а значит, добиться новых побед при выполнении задач спецоперации», – считает Шульгин.