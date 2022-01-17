Аналитик: Российская база в Венсуэле повлияет на политику США

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Российские военные базы в латинской Америке обеспечат присутствие в этом регионе российских кораблей-носителей высокоточного оружия, боевой авиации и ограниченных сил.

Об этом, передает корреспондент «МК», заявил замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Насколько я знаю, вопрос базирования наших военных сил на территории Венесуэлы или Кубы всерьез никогда не обсуждался. Все, что у нас было ранее – это совместные учения по заправке кораблей и самолетов и полеты бомбардировщика Ту-160. Размещение крупной группировки на таком удалении от наших границ для России все же затруднительно. Поэтому, мне кажется, что это скорее гипотетическая возможность. Хотя, как минимум, с Венесуэлой, мы могли бы политически договориться в этом вопросе», – сказал Кашин «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что наиболее вероятный вариант российского военного присутствия – размещение пункта материально-технического обеспечения для флота и, возможно, аэродрома для дальней авиации.

«Все-таки у нас уже не те масштабы и возможности, которые были при Советском Союзе. При появлении таких объектов, мы можем обеспечить присутствие в этом районе российских кораблей-носителей высокоточного оружия, боевой авиации и ограниченных сил», – говорит аналитик.

По его словам, в таком случае расходы российской стороны будут небольшими и ничего кардинального для бюджета страны не произойдет.

«А вот влиять на американскую политику безопасности такое решение будет. И очень сильно. Это создаст дополнительный фактор напряженности, который потребует от США военных мер для противодействия гипотетической угрозе, а следовательно и финансовых затрат. Также это может потребовать от них экстренных политических мер по восстановлению своего влияния в регионе», – резюмировал Кашин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры на территории Венесуэлы или Кубы, сказал: «Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду».

Эти слова вызвали озабоченность в Вашингтоне.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.