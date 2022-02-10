Аналитик: Россия поможет Китаю справиться с американской блокадой

10.02.2022  09:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Энергетика


Россия сможет обеспечить Китай нефтью в случае его морской блокады со стороны США.

Об этом в своем видеоблоге заявил китаист Николай Вавилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сможет обеспечить Китай нефтью в случае его морской блокады со стороны США. Об...

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«В условиях конфронтации с Западом первое, что прорабатывается США, это энергетическая блокада Китая. В случае операции на Тайване поставки по морю углеводородов будут заблокированы очень простым способом», – сказал Вавилов.

Китай добывает только 25% от своей потребности в нефти, причем, добыча ведется на морском шельфе, а значит тоже может пострадать от морской блокады, как и существенная часть импорта морским путем. В этих условиях важность сухопутных поставок из России критически возрастает.

«Когда американская блокада начнется, Россия будет способна удвоить свои поставки. Китай на этих поставках может держаться очень долго, и он сможет выиграть войну с США, просто пересидев ее на российских поставках», – сказал Вавилов.

«Роснефть» договорилась о поставке 100 миллионов тонн нефти китайской CNPC через Казахстан в течение десяти лет. При текущих ценах сумма сделки — 80 миллиардов долларов. Теперь компания будет экспортировать в Китай около 25% добытой нефти

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