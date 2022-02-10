Аналитик: Россия поможет Китаю справиться с американской блокадой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия сможет обеспечить Китай нефтью в случае его морской блокады со стороны США.

Об этом в своем видеоблоге заявил китаист Николай Вавилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В условиях конфронтации с Западом первое, что прорабатывается США, это энергетическая блокада Китая. В случае операции на Тайване поставки по морю углеводородов будут заблокированы очень простым способом», – сказал Вавилов.

Китай добывает только 25% от своей потребности в нефти, причем, добыча ведется на морском шельфе, а значит тоже может пострадать от морской блокады, как и существенная часть импорта морским путем. В этих условиях важность сухопутных поставок из России критически возрастает.

«Когда американская блокада начнется, Россия будет способна удвоить свои поставки. Китай на этих поставках может держаться очень долго, и он сможет выиграть войну с США, просто пересидев ее на российских поставках», – сказал Вавилов.

«Роснефть» договорилась о поставке 100 миллионов тонн нефти китайской CNPC через Казахстан в течение десяти лет. При текущих ценах сумма сделки — 80 миллиардов долларов. Теперь компания будет экспортировать в Китай около 25% добытой нефти