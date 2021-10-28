Аналитик: «Руководство РФ готовится к войне и разделу Украины»

28.10.2021 10:37 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Фактически все соседи Украины понимают, к чему ведет ситуация в этой стране и готовятся объявить ей территориальные претензии.

Об этом в эфире интернет-канала заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Ищенко, как минимум Венгрия, Польша, Россия и Румыния готовятся к тому, чтобы вернуть свои исторические земли, которые сегодня входят в состав Украины.

«Наблюдая за ситуацией в информационном пространстве, я сказал бы, что и Россия, и ближайшие соседи Украины готовятся к тому, что события на Украине будут разворачиваться по худшему военному сценарию. Причем не обязательно по сценарию войны в Донбассе, потому что у Украины есть еще один сценарий, весьма вероятный – это внутренняя война на Украине, которую Зеленский пытается избежать, внося противоречия на внешний контур. Но никто не сказал, что внутренняя гражданская война на Украине не разразится раньше, чем ему удастся спровоцировать какой-то серьезный конфликт на внешнем контуре», – сказал Ищенко.

«Я вижу, что российское руководство фактически проводит информационно-дипломатическую подготовку к войне на Украине. Не к войне России с Украиной, а к войне на Украине, на которую России придется каким-то образом реагировать. Не обязательно в нее вмешиваться, но каким-то образом реагировать. То же самое происходит с нашими западными друзьями. Венгрия тупо перебрасывает войска из западных районов страны в восточную и концентрирует их на украинской границе… У венгров есть определенные обязательства перед своими венграми в Закарпатье, которым они тоже раздали венгерские паспорта. И они понимают, что эти обязательства придется реализовывать», – добавил эксперт.

«Поляки понимают, что они никуда не денутся от польского Львова, потому что они своему населению внушили, что Галиция – это Польша, и им придется каким-то образом реагировать, и они тоже концентрируют войска… Румыния помалкивает, но давно имеет сосредоточенные на украинской и на молдавской границах ударные группировки. Ей больше не с кем воевать – с венграми у них отвратительные отношения, но они оба члены НАТО и понимают, что никто им не позволит выяснять отношения сейчас между собой. То есть у Румынии есть одна задача – вернуть южную Бессарабию и северную Буковину, и по возможности занять Молдавию и провести границу по Днестру», – заявил Ищенко.