Аналитик: «Северный поток-2» достроят за два – три месяца

08.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Последнее решение Датского энергетического агентства, давшего позволившего работать в своих территориальных водах судам-трубоукладчикам РФ, показало, что российский газопровод «Северный поток-2» непременно будет достроен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, мнение которого приводит «Московский комсомолец».

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Эксперт полагает, что сроки начала завершающих работ зависят уже не от судебных инстанций, если Украина или Польша подадут апелляцию, а от того, решит ли «Газпром» использовать одновременно два трубоукладочных судна – «Фортуна» и «Академик Черский».

«Сейчас осталось проложить около 130 км газопровода: один участок протяженностью 46 км, другой – порядка 80 км. Логично «Черского» поставить на длинный участок, так как он может укладывать трубы почти в два раза быстрее – со скоростью 1,5-2 км в сутки. «Фортуна» – примерно 1 км в сутки. Таким образом, суда могут почти одновременно закончить работы», – сказал аналитик.

По его подсчетам, при самых благоприятных условиях строительство может быть теперь завершено за два месяца.

«Но это в идеале. Все равно судам нужно будет останавливаться, принимать трубы, погода может быть неблагоприятная. Так что реально получится месяца три, может чуть больше», – добавил Юшков.

При этом он добавляет, что у «Газпрома» сейчас нет экономической необходимости спешить с завершением проекта, так сейчас наблюдается крайне низкий спрос на газ в Европе – из-за экономического спада в результате пандемии и из-за теплой зимы.