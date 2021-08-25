Аналитик: «США решили передать Афганистан под протекторат Пакистана»

25.08.2021 10:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Решающим фактором, способствовавшем приходу к власти в Афганистане талибов, стал отказа США от воздушной поддержки афганской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил руководитель Центра изучения Афганской политики Андрея Серенко.

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«Американцы ввели в действие свой проект сдачи Афганистана под протекторат Пакистана. Он был запущен еще лет 10 назад: закончить войну, выйти из Афганистана и передать страну под контроль Исламабада. Талибы – не самостоятельны. Они полностью подконтрольны Пакистану, его спецслужбам. Которые в середине 90-х отказали в поддержке Хекматияру, решили что талибы более эффективны», – сказал Серенко.

По его словам, американцы приняли политическое решение о сдаче Афганистана.

«Важнейшее решение, из-за которого талибы переломили ситуацию в свою пользу – это отсутствие воздушной поддержки со стороны США», – отметил эксперт.

Он утверждает, что в мае-июне афганская армия провела наступательные операции.

«Талибы были разгромлены почти по всем направлениям. Но ситуации с этого момента посыпалась — как только американцы снизили количество и качество бомбардировок, а потом и вовсе их прекратили. Командиры армейских частей получали приказ отдавать города. Армия бои фактически уже не вела», – резюмировал Серенко.