Аналитик: США спровоцировали рост инфляции на Украине

18.10.2021 17:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Пандемия дала повод США эмитировать в прошлом году около 15 триллионов долларов, что привело неприятным экономическим последствиям для ряда стран, в том числе и Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик, эксперт Growford Institute Валерий Клочок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году правительства стран мира дополнительно эмитировали около 15 триллионов долларов. Мы говорили, какая плохая украинская власть и какая хорошая власть в США, которая напечатала 5 триллионов долларов, а Украина не может напечатать.

Я, конечно, приветствую решение правительства США, которое помогает своим жителям выжить в сложных условиях, дают им деньги на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости. Но мы должны понимать, что такое безосновательное печатание денег приводит к инфляционным процессам. То, что в прошлом году были напечатаны эти деньги, в этом году привело к серьезной инфляции в США и Европе, в странах, которые богаты и могут позволить себе делать такие вещи», – отметил эксперт.

По его словам, эта инфляция «была импортирована в Украину».

«Если мы говорим об инфляционных процессах в Украине, то в этом году они имеют довольно угрожающий характер. Лишь индекс потребительских цен за 9 месяцев этого года составил 107,5%. У нас были пиковые месяцы, когда цены росли в среднем по стране более чем на 10%. Сегодня Мировой банк говорит, что прогноз НБУ, что мы удержимся на уровне 7,5% до конца года, не оправдается, и он будет 9,5% в лучшем случае. А если мы войдем в двузначную цифру, то это будет супер», – сказал Клочок.