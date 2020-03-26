Аналитик удивлен чудовищным цифрам смертности по Италии

26.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Опасность COVID-19 ни в коем случае не нужно преуменьшать, но это не должно стать поводом для всемирной паники.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил начальник Ситуационного центра, специалист по оценке степени угроз различного вида Александр Евсин, знанимающийся вероятностно-статистическими методами анализа.

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По его словам, анализ имеющейся статистики по коронавирусу не дает никаких поводов для ожидания апокалипсиса.

«Подчеркиваю: только анализ статистики. Потому что есть новости из Италии, где, судя по тому, что пишут в СМИ и соцсетях, все очень серьезно и трагично: более 6 тыс. умерших при приблизительно 60 тыс. инфицированных. Это дает чудовищно высокую летальность в 9–10%. Такого нет ни в одной стране. Например, в Германии процент умерших составляет 0,25%, что в целом соответствует уровню риска от сезонного гриппа», – отметил Евсин.

Он приводит слова одного из итальянских врачей в больнице Бергамо, который рассказал о реорганизации их учреждения в самом начале эпидемии под прием большого количества пациентов с корорнавирусом, после чего к к ним действительно начали поступать по 20–30 человек в день с серьезными пневмониями, ТОРС и т.д.

«Как следствие, перестало хватать респираторов, аппаратов ИВЛ… Вероятнее всего, власти сделали то, что от них потребовало напуганное общество: изолировали больных с коронавирусом в отдельную клинику, которая захлебнулась от такого наплыва», – говорит эксперт.

Он считает, что пока рано говорить об истинной причине высокой смертности в Италии, но подчеркивает, что одно и то же заболевание не может иметь в 50 раз отличающуюся летальность.

«Поэтому ищу тот фактор, который определяет различие между 10%-ной смертностью в Италии и 0,25%-ной — в Германии», – сказал собеседник издания.

«Опасность COVID-19 не нужно преуменьшать. Она есть. А для некоторых людей, входящих в группы риска, может стать фатальной. Но это не повод для всемирной паники. Это причина для того, чтобы слушать рекомендации врачей», – резюмировал Евсин.