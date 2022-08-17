Аналитик: В Крыму действуют диверсанты ГУР и СБУ

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Новости Украины

Причиной вчерашнего взрыва в селе Майское под Джанкоем на площадке временного хранения боеприпасов была диверсия, а не обстрел.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

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Он не исключает, во время вчерашних диверсий в Крыму действовало несколько диверсионных групп, одна из которых подожгла электроподстанцию, чтобы тем самым отвлечь внимание местных служб от складов с боеприпасами, по которому работали другие диверсанты.

«Действует диверсионно-разведывательная сеть главного управления разведки ВСУ и агенты-диверсанты СБУ. Удар ракетами, а тем более беспилотниками с украинской территории исключён, так как у Киева нет ракет дальностью полёта двести километров и более. Беспилотник тоже невозможно не заметить с учётом развернутой эшелонированной ПВО на освобожденной от националистов территории Херсонской области и в самом Крыму», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он считает, что, по сравнению с авиабазой в Саках, площадка временного хранения боеприпасов в районе села Майское очевидно не дооборудована противодиверсионными средствами, на что указывает и ее статус «временная». Однако, по мнению аналитика, в обоих случаях надо искать тех, кто имел возможность пронести на территорию взрывное устройство.

«Согласно Уставу внутренней службы, часовые перед заступлением на пост и персонал склада перед входом на территорию должны сдать спички, сигареты, зажигалки и другие легковоспламеняющиеся предметы, не говоря уже о взрывчатке. Хотя весь предыдущий опыт, еще со времен СССР, показывает, что бывали случаи невыполнения этого требования. Но в данном случае халатность исключена хотя бы потому, что все понимают особенности ситуации. Второй взрыв в Крыму – это не случайность, а целенаправленная террористическая деятельность преступного националистического киевского режима. Я думаю, что заказчики и исполнители теракта будут обнаружены и предстанут перед судом», – резюмировал Гундаров.