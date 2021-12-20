Аналитик: В России не хватает создателей боевых БПЛА

В России наблюдается дефицит кадров, способных решать вопросы обеспечения армии беспилотниками.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил представитель Союза офицеров России Алексей Кулаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулакова, Россия еще не оправилась со времен 90-х годов, когда из страны массово эмигрировали наиболее квалифицированные кадры.

«В настоящий момент разработки у нас идут, я за этим не сильно, но слежу… Беда в том, что не хватает специалистов. Они как в 90-е годы уезжали, и до сих пор, к сожалению, уезжают. Это одна из причин, почему все плохо, недостаточно развивается эта плоскость создания беспилотных летательных аппаратов», – сказал эксперт.

«Молодежь надо к этому делу привлекать. В школах есть разные кружки и прочее, робототехника – это надо развивать, чтобы выявить талантливых людей больше, их на заметку брать. И, опять же, это все надо финансировать, чтобы люди чувствовали, что государство заботится о них, что средства для этого имеются», – заявил Кулаков.