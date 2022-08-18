Аналитик: Вопрос уничтожения ВСУ решен

Украинская армия находится в положении фашистской образца 1945 года накануне своего поражения.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мартьянов раскритиковал заявления военных экспертов, в том числе Владислава Шурыгина, написавшего статью о том, что в августе может наступить переломный момент в спецоперации.

«Идет старая добрая история, которую вкинули американцы, тот же Пентагон, то же ЦРУ о том, что есть временные интервалы, есть определенное время операции, в которое русские должны вложиться. А кто сказал, что русские должны уложиться, откуда это пошло, что это должно решиться, в августе?

Вот, Макгрегор сказал, кстати, в отличие от Шурыгина, Макгрегор полковник, который воевал реально, с теми же иракцами. Пусть иракцы – это ничтожество как противники, но он был, Макгрегор, в оперативном плане очень грамотный человек. Но он говорит, что, скорее всего, уже идет вопрос наступления на Николаев, наконец.

Ну и, хорошо, закончится, сколько дней в августе, 31? Ну, освободят не 99% ДНР, а 91. Что это меняет? Ничего это не меняет, мы действительно говорим, что они проходят фазу сейчас.

ВСУ – это факт, подтвержденный уже Министерством обороны России, не корреспондентами какими-то, не политработниками, а это подтверждено товарищем Шойгу и товарищем Конашенковым, что они проходят фазу фольксштурма. Это 45-й год. А там, как будут двигаться дальше наши – в Генеральном штабе знают.

Всегда этот вопрос, решится что-то в этот день, а, может, и не решится, а решится на следующий. А, может, на следующей неделе. Но что это меняет? Вопрос уничтожения ВСУ и системы боевого управления как таковой был решен уже давно в той или иной степени. После этого идет полирование, зачистка этого всего.

Учитывая то, с чем приходится сталкиваться и нашим ополченцам, и российским войскам, особенно с точки зрения использования гражданских как живого щита, так, извини меня, кто такую войну вообще воевал, кроме наших вот сейчас?.. Эту операцию будут изучать в академиях генеральных штабов по всему миру не то, что десятилетия – столетия о том, как это надо делать», – заявил Мартьянов.