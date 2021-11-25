Аналитик: Зеленскому грозит «синдром Саакашвили»

25.11.2021  11:58 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Украина
Новости Украины

Судя по милитаристской антироссийской риторике Киева, подстрекаемого США, украинское руководство близко к пересечению опасной черты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет политический обозреватель Евгений Кмеренков.

Судя по милитаристской антироссийской риторике Киева, подстрекаемого США, украинское руководство близко к пересечению опасной...

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«Проще всего было бы объяснить накачку предвоенной истерии традиционной тактикой повышения ставок накануне саммита лидеров противостоящих сторон. Однако уж слишком исступленно и с безрассудным задором в Киеве бряцают своими «байрактарами» и «джавелинами», грозясь погнать русские орды аж до Воронежа. Очевидно, что грань тактической предпереговорной «нагнеталовки» явно перейдена. Да и в Вашингтоне немало желающих суровым голосом пытаться разговаривать с Москвой», – отмечается в статье.

Он прогнозирует, что в в ближайшее время «свисток украинского «чайника» будет, скорее всего, так же разрываться».

Есть только одна серьезная опасность, которая грозит как Западу, так и России. Это – «синдром Саакашвили» – ложно понятая команда «фас». В 2008-м Мишико так искренне поверил, что его военную авантюру поддержат США, что сорвался с поводка. Будет очень печально, если и у Зеленского проявится этот синдром и он силой попытается вернуть себе Донбасс. Тогда Россия в стороне, как уже было не раз сказано, не останется. Но тогда и судьба Украины изменится резко и, пожалуй, навсегда. Как и нынешняя конфигурация той системы безопасности, которая пока еще остается в Европе», – резюмирует Умернков.

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