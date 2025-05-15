Средний россиянин уже якобы едва в состоянии купить себе еду, поэтому Кремль боится останавливать боевые действия, чтобы не начались восстания.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Во-первых, он не достиг своих целей по подчинению Украины, которые он обещал своему народу, и ему будет очень трудно выйти из этой ситуации, когда он пообещал это своему народу. Но сейчас они действительно страдают.

Понимаете, средний россиянин едва может позволить себе еду и действительно находится в тяжёлом положении. Но они смотрят на кремлёвские башни из слоновой кости и видят Путина и его приближённых, которые явно не страдают», – вещал британец.