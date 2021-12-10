Аналитики объяснили, почему США начали вводить санкции против граждан Украины

Новости Украины

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего замглавы администрации Андрея Портнова и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции против Портнова введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека наказание в виде отказа в визах и финансовых санкций.

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В сообщении Минфина США указаны личные данные Портнова, такие как дата и место рождения, номера загранпаспорта PU262444 и национального паспорта CO168696. В обосновании санкций объясняется, что Портнов якобы наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины через взяточничество.

Тупицкий внесен в санкционный список «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе».

По мнению директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко Портнова и Тупицкого взяли как наиболее раскрученных кандидатов на введение санкций, и на их месте могли быть любые другие украинские деятели.

«Для американцев это была некое знаковое действие, им надо показать, что они держат руку на пульсе. Тупицкого и Портнова взяли просто потому, что эти два юриста наиболее раскрученные, наиболее известные для американского истеблишмента. Это – единственная причина. Санкции против Портнова уже вводил ЕС, потом их отменили, извинились. Портнов является заложником своего имиджа», – говорит Белашко «ПолитНавигатору».

«Что касается отношений Портнова с Зеленским, то санкции вводит не Зеленский. Если американцы посчитают нужным, то завтра они введут санкции против самого Зеленского. Он в Америке не имеет никакого веса и авторитета. Американцы не сильно делят всех украинских так сказать элит в кавычках, на власть, оппозицию, конструктивную оппозицию и так далее. Есть некая линия США в отношении Украины, и эту линию должны все проводить. Кто проводит – тот молодец, кто не проводит – тот плохой парень, против которого, соответственно, водятся какие-то санкции», – убежден эксперт.

«Не думаю, что всё это создаст какие-то проблемы Портнову и Тупицкому. Это знаковое, даже, так сказать, ритуальное действо. Эти два человека взяты просто потому, что они известны, что их имена на слуху, что они мелькали в западных СМИ. И это всё. С таким же успехом на их месте могли быть двое, трое, или пятеро любых других украинских юристов. Кто угодно мог быть на их месте, например, Андрей Богдан, почему бы нет. Мог быть кто-то из людей пресловутого Печерского суда», – сказал Белашко.

Политолог Владимир Воля считает, что введение санкций против Тупицкого и Портнова могло быть приурочено к Всемирному форуму за демократию, который сейчас проходит в Нидерландах.

«Акт Магнитского имеет отношение к нарушению прав человека и к вмешательству в дела Соединённых Штатов Америки, поэтому это еще вопрос – насколько убедительна привязка санкций против Портнова к акту Магнитского. Если с Тупицким всё понятно, то привязка Портнова к этим темам вызывает сомнение. Возможно, там просто рассматривают ситуацию как ситуацию с бывшим депутатам фракции «Слуги народа» Дубинским, которого обвиняли в вмешательства в дела США», – предполагает политолог.

«Возможно, введение санкций приурочено к Всемирному форуму за демократию, посвященному защите прав человека, который организуют США. Ещё летом команда Байдена анонсировала противодействие коррупции и борьбу за соблюдение прав человека как один из приоритетов в политике нынешней администрации. Поэтому вполне возможно, что санкции против Портнова и Тупицкого как-то приурочены к этому форуму», – заявил Воля «ПолитНавигатору».

Юрист Татьяна Монтян в комментарии «ПолитНавигатору» заметила, что Портнов заслужил санкции.

«Портнов получил санкции как раз за дело. Портнов вместе со своим дружком Пашей Вовком из окружного суда саботируют все усилия коллективного Запада полностью взять под контроль украинскую судебную систему. Вообще эта ситуация между Сциллой и Харибдой, или между Оноприенко и Чикатило. Для простого человека нет особой разницы, кто будет рулить судебной системой – то ли шайка наших местных отморозков в лице Портнова и Вовка, то ли коллективный Запад. Хрен редьки не слаще», – утверждает юрист.

По ее словам, Портнов себя несколько переоценил.

«Он очень странный товарищ. Когда он предал Януковича и занимался устройством Майдана вместе с Лёвочкиным и Фирташем, он почему-то думал, что коллективный Запад даст ему самому рулить украинской судебной системой. Оказалось, Запад не даёт. Поэтому товарищ Портнов и выгреб санкций. Так ему и надо. Болею за все стороны одновременно. Все они одного поля сапоги – что коллективный Запад, что Портнов с Пашей Вовком. Что одни мудаки, что другие. Простому народу без разницы. Народу лучше было бы, если бы противоборствующие стороны сожрали друг друга живём», – сказала Монтян.