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Новости Украины

В результате проводимой Россией на Украине спецоперации планируется освобождение Юго-Востока и Центра Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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По его словам, операция по освобождению Донбасса и других областей с большой вероятностью займет около пяти дней.

«Это базовый показатель. Столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Судя по тому, что сейчас происходит, могут быть освобождены Восток, Центр, Юг», – сказала эксперт «Известиям».

Скорее всего, по его словам, будет сделан и коридор до Приднестровья.

«Присоединения не будет, думаю. Потом могут начаться переговоры о признании республик, но это маловероятно, а также о новом периметре, то есть об изменившихся границах. Важно будет принять решение и о сохранении экономической активности. Пока рано предполагать, о чем там может идти речь, ситуация меняется на глазах», – резюмировал Абзалов.