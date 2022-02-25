Аналитики отводят пять дней на освобождение основной части Украины

25.02.2022  08:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В результате проводимой Россией на Украине спецоперации планируется освобождение Юго-Востока и Центра Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В результате проводимой Россией на Украине спецоперации планируется освобождение Юго-Востока и Центра Украины. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, операция по освобождению Донбасса и других областей с большой вероятностью займет около пяти дней.

«Это базовый показатель. Столько времени должны занять основные действия вне крупных городов. Судя по тому, что сейчас происходит, могут быть освобождены Восток, Центр, Юг», – сказала эксперт «Известиям».

Скорее всего, по его словам, будет сделан и коридор до Приднестровья.

«Присоединения не будет, думаю. Потом могут начаться переговоры о признании республик, но это маловероятно, а также о новом периметре, то есть об изменившихся границах. Важно будет принять решение и о сохранении экономической активности. Пока рано предполагать, о чем там может идти речь, ситуация меняется на глазах», – резюмировал Абзалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть