Аналитики ожидают подрыва украинской ГТС и нефтепровода «Дружба»

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После подрыва Украиной аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области можно ожидать эксцессов на нефтепроводе «Дружба» и украинской газотранспортной системе.

Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на Украине заставляет блокировать одиннадцатый пакет санкций ЕС более активно, потому что там может произойти перекрытие южной ветки «Дружба». После взрыва аммиакопровода надо готовиться к таким же событиям по газопроводам и нефтепроводам. Венгрия нервничает, и традиционно блокирует антироссийские санкции», – говорит эксперт.

Он считает, что одиннадцатый пакет санкций до сих пор не принят, потому что к Венгрии присоединилась Греция.

«Этот пакет касается как раз докрутки ситуации с перевозчиками. Интересно, что Брюссель никак не может этот пакет согласовать. По слухам, блокирует его уже не только Венгрия. Появилась другая страна – Греция, которая выступает против того, чтобы докручивали в эту сторону санкции, потому что греческий флот по-прежнему является основным иностранным перевозчиком российской нефти», – сказал Симонов.

По его словам, перевозя в Индию, Греция пока не нарушает санкций. Благодаря этому объем морских перевозок российской нефти сохраняется на рекордном уровне.