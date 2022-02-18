Аналитики: После конфуза с «вторжением» Запад пытается сохранить лицо

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Новости Украины

Поднятая информационная истерия о якобы грядущем вторжении России на Украину помогает США решать ряд задач.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

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«Это не первый месяц продолжается. Это кампания, которая была запущена сознательно. В ней принимают участие разные ведомства, правительства и пресса. И они будут все отыгрывать до конца. Эта история долговременная, поскольку позволяет им оказывать давление на РФ и формировать образ врага, а также дисциплинировать своих союзников, — заявил Рогулев «Известиям».

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что в ситуации, когда Россия объявила об отводе своих подразделений от границ с Украиной, западные страны просто пытаются сохранить лицо.

«На первом этапе, вероятно, они будут говорить о том, что всё еще неизвестно и может произойти в любой момент. А дальше мы увидим мотив о том, что нападение было предотвращено благодаря умелой дипломатии и твердой позиции объединенного Запада, который испугал Путина угрозой санкций. Переход этот будет постепенным», – прогнозирует Кашин.