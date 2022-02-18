Аналитики: После конфуза с «вторжением» Запад пытается сохранить лицо

18.02.2022  11:36 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поднятая информационная истерия о якобы грядущем вторжении России на Украину помогает США решать ряд задач.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Поднятая информационная истерия о якобы грядущем вторжении России на Украину помогает США решать ряд...

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«Это не первый месяц продолжается. Это кампания, которая была запущена сознательно. В ней принимают участие разные ведомства, правительства и пресса. И они будут все отыгрывать до конца. Эта история долговременная, поскольку позволяет им оказывать давление на РФ и формировать образ врага, а также дисциплинировать своих союзников, — заявил Рогулев «Известиям».

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что в ситуации, когда Россия объявила об отводе своих подразделений от границ с Украиной, западные страны просто пытаются сохранить лицо.

«На первом этапе, вероятно, они будут говорить о том, что всё еще неизвестно и может произойти в любой момент. А дальше мы увидим мотив о том, что нападение было предотвращено благодаря умелой дипломатии и твердой позиции объединенного Запада, который испугал Путина угрозой санкций. Переход этот будет постепенным», – прогнозирует Кашин.

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