Аналитики прогнозируют уничтожение американского авианосца китайскими ракетами

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События вокруг Тайваня с большей вероятностью спровоцируют Третью мировую войну, чем боевые действия на Украине.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» говорили военно-политический аналитик Андрей Мартьянов и бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джонсон прокомментировал запланированный визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Аналитик предупредил, что это может повлечь за собой военный ответ со стороны Китая.

«Это действительно может стать триггером для начала войны. Мой друг – кадровый, до сих пор служащий сотрудник военной разведки Тихоокеанского командования. Мы с ним последние два месяца постоянно разговариваем, и он рассказывает: «Я поражен. У меня проблемы с понимаем той безбашенности, в особенности командующего, который занимается откровенными провокациями в адрес Китая». Сам факт того, что вместе с Пелоси летит бывший директор ЦРУ Помпео, это неизбежно может привести к тому, что Китай ответит созданием бесполётной зоны. Но самое страшное, что туда действительно направляется авианосное соединение во главе с [авианосцем] «Рональдом Рейганом». В случае войны, китайцы потопят авианосец. Авианосцы США не могут противостоять залпам крылатых ракет. В особенности гиперзвуковых ракет, а Китай имеет их. В основном, баллистического типа ДФ-21. Поэтому авианосно-ударное соединение не сможет защитить», – считает экс-сотрудник ЦРУ.

Тем временем Андрей Мартьянов отметил, что китайцы, в первую очередь, первоклассные летчики.

«Хорошо, что эти ракеты есть у китайцев. Даже учитывая, что у китайцев не настолько хороша боевая авиация, как у тех же США или тем более у России, но даже те самолеты, которые имеют… Там огромные ВВС. Ловить нечего. Надо помнить о том, что китайцы, [исходя из] последних данных, по-моему в 2021 году это самые [натренированные] летчики в мире. У них по 220 часов налета в год! То есть, они выше и США, и России», – констатировал Мартьянов.