Аналитики рассказали, как обстоят дела в Донбассе на 4 июля

04.07.2022  14:45 (Мск), Москва
Игорь Сохин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские силы установили контроль над Лисичанском и продолжают наступление в ДНР, пишет Telegram-канал WarGonzo. Сообщается, что подразделения Народной милиции ДНР атакуют к югу от Авдеевки.

Продолжается наступление на бахмутском направлении. По данным источников, бойцы «ЧВК Вагнера» вышли к стратегической трассе. Это косвенно подтверждает фото из населенного пункта Клиновое, размещенное в сообществе Reverse side of the medal.

Российские силы установили контроль над Лисичанском и продолжают наступление в ДНР, пишет Telegram-канал WarGonzo....

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ВСУ перебросили под Бахмут боеспособные подразделения из Лисичанска, Горского и Золотого, поэтому здесь шли ожесточенные бои.

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