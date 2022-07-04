Аналитики рассказали, как обстоят дела в Донбассе на 4 июля
04.07.2022 14:45 (Мск), Москва
Российские силы установили контроль над Лисичанском и продолжают наступление в ДНР, пишет Telegram-канал WarGonzo. Сообщается, что подразделения Народной милиции ДНР атакуют к югу от Авдеевки.
Продолжается наступление на бахмутском направлении. По данным источников, бойцы «ЧВК Вагнера» вышли к стратегической трассе. Это косвенно подтверждает фото из населенного пункта Клиновое, размещенное в сообществе Reverse side of the medal.
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ВСУ перебросили под Бахмут боеспособные подразделения из Лисичанска, Горского и Золотого, поэтому здесь шли ожесточенные бои.
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