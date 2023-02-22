Аналитики разошлись в оценках визита китайского министра иностранных дел в Москву

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Президент РФ Владимир Путин принял сегодня в Кремле члена политбюро начальника Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Путин подчеркнул, что торгового оборота в 200 млрд долларов страны достигнут не к 2024 году, а раньше, поскольку он уже достиг 185 млрд, но для стабилизации международной обстановки имеет значение и международное сотрудничество России и Китая.

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«И конечно, мы ждём председателя КНР с визитом в Россию – мы договаривались об этом раньше. Он даст дополнительный толчок в развитии наших отношений», – сказал Путин.

В ответ Ван И передал российскому лидеру «искренний привет и пожелания» от председателя Си Цзиньпина.

«На фоне очень сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются. Хотя кризис постоянно проявляется, но в кризисах существуют возможности, а возможности превращаются также и в кризис – это исторический опыт. Поэтому нам нужно активно реализовать свои усилия, чтобы реагировать на кризис и возможности, чтобы углублять наше сотрудничество», – сказал китайский дипломат.

Политолог Юрий Шевцов отметил, что действия России по СНВ-3 «не привели к тревоге в Китае».

«Российские ядерные силы не рассматриваются в Китае фактором угрозы. Россия не рассматривается как потенциальный противник. Китай не готовится противостоять РФ ни в каком варианте. То есть между странами очень глубокое стратегическое партнерство. Продолжение Китаем увеличения и модернизации ядерных сил усиливает позиции России в отношениях с США и их союзниками. Количество ядерных боеголовок у КНР не известно. В принципе, Китай может превзойти или уже превосходит совокупный ядерный потенциал расположенный в Европе Франции и Британии. Угроза распространения ядерного оружия на новые страны Восточной и Юго-Восточной Азии не обязательно усилит позиции США. Усиление геополитического веса КНР продолжается. Позиции США в регионе продолжают слабеть», – написал Шевцов в своем ТГ-канале.

Телеведущему Артему Шейнину взаимная риторика российско-китайских отношений вселяет большие надежды.

Особенно важно и интересно, что Ван И, неоднократно повторивший тезис, что мы не поддаемся давлению третьих стран, приехал на встречу к Владимиру Путину из Мюнхена, где в течение долгого времени выслушивал все это давление паноптикума. В этом смысле слова об отрицании или о неподверженности давлению третьих стран – это фактически прямой и направленный ответ всему проамериканскому паноптикуму Мюнхена», – считает Шейнин.

Эксперт по Белоруссии Юрий Баранчик отметил, что Ван И сделал «интересные и содержательные предложения» по разрешению украинского кризиса на встречах с главой российского Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Наверняка, Ван И привез и личное послание от товарища Си российскому президенту. Содержательные предложения Пекина нуждаются в ответе. И такой ответ может быть дан только Владимиром Путиным на личной встрече с Ван И, чтобы тот лично передал сказанное председателю КНР», – поясняет Баранчик.

Однако не все комментарии столь радужны. У бывшего дипломата Михаила Демурина, политика Китая вызывает возрастающую тревогу.

«В критический момент усилившегося давления США и их союзников на Россию Ван И публично на переговорах с Лавровым даже не упомянул Запад, хотя совсем недавно говорил о его агрессивной политике в лицо Блинкену в Мюнхене. Что всё-таки за план он привёз, и известно ли его содержание американцам? Скорее всего, он с ними согласовывался, раз уже и до Киева дошёл. В Киеве о нём уже знают, а в Москве он только проговаривается – это нормально? По-моему, нет», – пишет Демурин.

Глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов откуда-то знает содержание мирного плана Китая.

«Ван И предлагает Путину прекратить огонь на СВО в одностороннем порядке как условие встречи с китайским лидером. По аналогии с “рождественским перемирием”, когда хохлы щелкали снарядами по нам, как по беззащитным котятам. Согласится Верховный?», – написал Скурлатов.

Американская газета «Нью-Йорк таймс» утверждает, что Пекин остро нуждается в возрождении своей экономики, хочет наладить отношения с Европой, и пытается «держать дистанцию» с Москвой. Газета считает, что Ван И совершил турне по европейским странам, чтобы «привлечь их, срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения». Опрошенные NYT аналитики напоминают, что Ван И также отказался напрямую поддерживать Москву, отметив, что «Китай не хочет, чтобы кризис затянулся и обострился».