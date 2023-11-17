Анализ ситуации показывает – уже всё: конец и полный провал везде – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 16:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Для Украины наступил полный провал по всем направлениям: денег ей не дают, линия фронта уже год стоит на месте, ситуация для ВСУ патовая. Это значит, что наступило время для переговоров с Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины наступил полный провал по всем направлениям: денег ей не дают, линия фронта...

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«Уже год стоит линия фронта – вон там пусть будет у тебя военное положение, а на всей остальной территории нет. Заходи на переговоры – в Софию или в Германию, в Баден-Баден едь, пошли своего Шмыгаля, и начинай вести переговоры. Как ему Фицо сказал – лучше пусть 10 лет ведут переговоры про мир, чем будут 10 лет воевать и убивать.

Что Маск про него сейчас сказал? Уже скоро будет целая коллекция выражений Лукашенко, Рамасвами, а Маск – второй человек по богатству в мире. Он что сказал, – так он потрошитель или мясник. Ничего себе… Я могу сказать только одно, исходя из того, что я понимаю и вижу, – не знаю, как Зеленский спит, он же знает точные потери и все остальное, – не знаю, как он спит, как Ермак, Залужный, Сырский, Наев и все прочие… Уже все.

Исходя из анализа, который я каждый день делаю, на фронте, и то, что пишут в Телеграм-каналах, всяких Тик-Токах и так далее, – все, ситуация абсолютно патовая. По мере ухудшения погоды она будет еще ухудшаться. То есть, надо немедленно, и Байден уже четко сказал, поэтому и Бернс приезжал, – уже разговоры Зеленского про расфокусировку, про то, что нет денег, – ну, полный провал везде», – заключил Соскин.

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