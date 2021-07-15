Анамнез истерики Крюковой: болезнь украинской выруси

15.07.2021, Киев, Пётр Угрюмов

Новости Украины

Удел украинской «оппозиционной» журналистики — это открывать поддувало против президента соседней страны. Так, чтоб президенту собственной страны захотелось накормить тебя с ладони.

Вчера мы наблюдали мировоззренческий каминаут Светланы Крюковой (первого зама главного редактора «Страны»), откликнувшейся на статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

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Почему-то до сих пор считается, что эта интернет-газета — основной оппозиционный ресурс на Украине. Для людей неместных поясним. Главный редактор «Страны» Игорь Гужва еще при Порошенко подался в бега. И так ему понравилось быть венским изгнанником, что в лавке за всю «Страну» теперь торгует невзыскательным таблом первый зам главреда Крюкова.

Очень хорошо, что гнилой базар украинской оппозиционной журналистки стал достоянием публики. И не только потому, что нам трудно представить себе, например, главного редактора московской «Новой газеты», который с остервенением строчит гневную отповедь президенту соседней страны Зеленскому, называя его инфантильным недоумком (что было бы сущей правдой).

Фейсбучный пост Крюковой ценен, прежде всего, тем, что наглядно продемонстрировал стремительную деградацию типичной выруси на Украине. Подвержены этому и люди с куда более серьезными образованием и профессиональным опытом, чем у первого заместителя главреда «Страны». Добровольный отказ от идентичности чреват интеллектуальными потерями, нравственными упрощениями, психическими отклонениями и т.п.

Беда русскоязычной интеллигенции в том, что она критическое самопознание и трезвое самоосмысление подменила комфортным самообманом. Украинская вырусь годами полагала, что ей здесь предложена главная роль в серьезном фильме. На самом же деле она просто задействована во «взрослом» кино. Вот и в красноречивое фото оппозиционной журналистки Крюковой рядом с Корбаном и Богданом как бы намекает на немецкое порно. Кто только не побеждал на Украине всю эту хваленую оппозиционную журналистику.

Ни в коем случае нельзя включаться в эти пошлейшие игрища, предлагаемые Крюковой. Незачем вникать в содержание ее публицистического выступления — достаточно распознать омерзительную базарную интонацию. Весь этот «базар-вокзал» — не место для исторических и мировоззренческих дискуссий.

Не стоит полемизировать ни с умственно отсталой журналисткой, ни с базарной хабалкой. Нам ведь хорошо знаком этот украинский женский типаж — руки в боки, глаза навыкате, поддувало приведено в боевую готовность: «Шо ты сказал? А ну подойди сюда, я тебя научу битькивщину любить, помидоры выбирать».

Пост Крюковой нам интересен лишь как анамнез. Он кое-что проясняет в истории болезни украинской выруси.

Я не понимаю, зачем небратьям приспичило читать статью Путина. Ее украинский перевод, размещенный на кремлин.ру, еще не означает, что статья адресована носителям украинского языка. На советских купюрах были надписи на языках 15 республик. Но кто сказал, что носители языков прилежно читали эти надписи? Как правило, довольствовались цифровым обозначением.

Формально-то публикация Путина обращена к русским и украинцам. Но предположу, что здесь как раз не назван главный адресат, которому напоминают «об историческом единстве русских и украинцев» (на 79-м году жизни Байден мог и забыть об этом, а мог и вовсе не догадываться).

Но на Украине статью Путина прочли по той же причине, которая всякий раз побуждает ее население добросовестно смотреть прямые линии российского президента.

Возможно, самым внимательным читателем публикации «Об историческом единстве русских и украинцев», стал Арсен Борисович Аваков. И не исключено, что, проштудировав статью Путина, украинский министр внутренних дел очканул прежде времени…

Крюкова решила подробно ответить российскому президенту так, чтоб переиродить коллективного Мустафу Найема и коллективную Соню Кошкину. Зачем? Хто зна. Вакансия, освободившаяся после Мендель, вроде уже занята.

Возможно, «Страна» готовит себя для каких-то более высоких миссий и услужливо подставляет «оппозиционное» плечо занюханному Зеленскому, которому впору было выпасть на измену после путинской публикации. Крюкова эту готовность продемонстрировала. Но еще больше она продемонстрировала вопиющую безграмотность, удручающую бездарность и элементарную профнепригодность.

Несколько цитат — не для полемики, а для того, чтоб удостовериться: никакая полемика здесь и не нужна.

«Позволю своё, женское мнение на этот скучный опус кремлевских придворных историков, махровую пропаганду, зачем-то подписанную фамилией Путин». «Очень понравился пассаж историков Путина про то, что сосед в равной мере с нами является наследниками Древней Руси. В то время как Киевские князья уже давно устанавливали дани для Новгорода и Пскова, Мурома и северного Кавказа, роднились с королевскими династиями Франции, Германии, Венгрии (нынешнего Евросоюза, который про те союзы и продолжительные эпизоды совместной истории как-то нынче не сильно и вспоминает), Норвегии, Византии, строили величественную Святую Софию и Золотые ворота, Михайловский Златоверхий монастырь, Десятинную церковь и Лавру, писали книги и создавали библиотеку — все это время столица нынешнего «величия» была сплошным непроходимым болотом и топями». «Путин записал в ряды Руси всех, кого смог только, запретендовал на монополию на православие, попенял на «ополячивание», «латинизацию» и Святой Престол».

Вот когда читаешь такую жертву неудачной ликвидации безграмотности, когда сталкиваешься с этой «цэевропейской стилистикой», напоминающей онлайн-перевод с английского, рука тянется погуглить: уж не в Киево-Могилянке ли постигала барышня азы профессии? Так и есть.

Вот, смотрите, поклонники и читатели этой безмозглой курицы… Путин мог попенять на «ополячивание». Мы можем попенять на убогость «оппозиционной» журналистики. А можем попинать Гужву и Крюкову за эту убогость.

Крюкова и Гужва

Киево-Могилянская академия — знатная кузница самых упоротых бездарностей и ничтожеств.

И если вот это недоразумение подвизается в оппозиционной журналистике, то что говорить о коллегах Крюковой из провластного лагеря?

Нашей оппозиционной овце, по определению, не дано ничего другого, кроме бессвязного блеяния из той гуманитарной кошары, где она соревнуется в безграмотности и бездарности со свидомой овцой Соней Кошкиной и грантососным бараном Мустафой Найемом.

Вы скажете, что оппозиционную овцу можно понять: она слишком спешила опередить своих свидомых братьев и сестер, чтоб раньше прочих расписаться в верности всем «и мэртвым, и живым, и нэнародженым» властям Украины?

Да, так торопилась, что лишние частицы «не» роняла, как какашки: «Будучи недовольны властью, мы научились ее менять и мы точно не дадим никому не приклеиться к президенсткому стулу на четверть века, превратив некогда уважаемую демократическую и порядочную страну в государство-изгоя». «Не дадим никому не приклеиться к президенсткому стулу» — это просто прелестно.

Еще большая цитата (вдохните глубже) из Крюковой:

«Сколько неприкрытого презрения во фразе — «Малороссы во многом и созидали большую общую страну, её государственность, культуру, науку. Участвовали в освоении и развитии Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати, и в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты в руководстве единого государства. Достаточно сказать, что в общей сложности без малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партийная биография была самым тесным образом связана с Украиной». И зависти, откровенной зависти и неготовности признать, что пока они грезили захватами территорий и очередными кровавыми походами, а в Советском Союзе не были способны оформить хотя бы некоторые элементы «квази-автономности», которые были и Украинской и еще 14 советских республик, мы придерживались той концепции, которой тысячелетиями придерживался и придерживается древний и нынешний Китай — не «прирастать территориями», а заниматься своими, строить мирные и дружеские отношения с соседями, думать о будущем и работать над ним».

Не спрашивайте, где искать «неприкрытое презрение» в путинской цитате из первого абзаца. Тем более, не спрашивайте, как найти хоть какой-то намек на психическое здоровье автора в тяжеловесном втором абзаце. Судя по упоминанию Советского Союза, это в СССР «грезили захватами территорий и очередными кровавыми походами»? Тогда кто придерживался концепции: «не «прирастать территориями», а заниматься своими, строить мирные и дружеские отношения с соседями»? УССР?

Не спрашивайте.

Не пытайтесь оспаривать исторические познания Крюковой. Не говорите ей, откуда Олег и Игорь пришли в Киев. Не спрашивайте у нее о происхождении княгини Ольги, о лествичном праве, о перемещении князей из Новгорода в Киев и т.д. Не в овцу корм.

Пусть почаще несет эту пургу.

Еще раз повторюсь: я обильно процитировал Крюкову не для того, чтоб мы кинулись полемизировать с тупой овцой. А только для того, чтоб мы больше отдавали себе отчет, кого иногда причисляем к «адекватникам».

Чтоб как-то уравновесить цитирование крюковских глупостей, приведу фрагмент давнего высказывания одного ЖЖ-блогера о «небратьях», стремившихся стать вырусью.

«Во всех наших войнах с Крымом — союзники Крымского хана. И ах, наверное, сколько смеху было в блестящих полоцких замках над суздальскими угрофиннами и мокшей, платящими дань баскакам! Но вот только Сергий и Рублёв появились не у них».

Да, и совсем смешно становится, когда Крюкова заявляет о советской кондовости «рецензируемой» ею статьи. Крюкова! С ее призывами: «Мы должны все вместе дружно работать, чтобы сделать нашу страну успешной»!

Один из неблагодарных читателей прокомментировал пост журналистки: «Опус, достойный лучших представительниц партии «Слуга народа». Это капец…» На что Крюкова с тупым самодовольством отвечает: «У них некому написать такой текст. Даже Зеленский промолчал». Другая читательница добавляет: «Марьянка Безуглая рукоплещет!»

В комментариях у Крюковой обозначились с полными штанами восторга такие персонажи, как экс-министр Рева, Геннадий Корбан, свидомая журналистка Лариса Ившина, жена Марчука.

А непонятливые «русские народные люди» не оценили. Насовали злобных, но точных оценок: «Какой смешной и бездарный текст»; «Набор штампов из современных украинских учебников истории, вольный и слабенький пересказ украинских псевдоисторических передач по украинскому ТВ…»

Единственное, что в полной мере удалось Крюковой, — это развеять миф об «адекватниках», на которых, якобы, можно положиться, делать ставку и т. д.

Ведь и у многих наших читателей была иллюзия, что нужно работать на то, чтоб Портнов и Гужва заменили Потураевых и Найемов. Не нужно работать на это. Портнов и Гужва пусть сами сношаются с этой проблемой. В ходе этой возни коллективного Портнова с коллективным Потураевым еще такие монстры народятся, что действительно адекватные люди содрогнутся от омерзения.

Нельзя полагаться на таких «адекватников». Нельзя искать союзников в мутной среде. В ответственный момент они предадут. Они сольются, когда надо, сольют кого надо…

Это хорошо, что в известной статье есть упоминание об исторической Новороссии. Заметим, что как раз эта Новороссия — антипод «Анти-России». Новороссия появилась благодаря воинам и созидателям. Но на ее исконной территории сейчас банкуют паниковские.

Большая ошибка — полагать, что для обнуления проекта «Анти-Россия» полезны все эти мутные «адекватники»-паниковские с их хитросделанными манипуляциями. Стоит проверить на вшивость такого союзника Портнова (и совсем не обязательно для этого помещать его в московский «обезьянник», хотя мероприятие оказалось полезным) — и вы увидите, какая свидомая хабалка Крюкова попрет из этого союзника.