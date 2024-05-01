Анархисты на службе у нацистов. Ячейка юных белорусских террористов выполняла приказы СБУ

В Белоруссии накрыли еще одну экстремистскую организацию, планировавшую теракты и диверсии и действовавшую под кураторством украинских спецслужб. То, что отличает эту организацию от всех остальных – все ее участники были подростками 16-18 лет, а руководила ей 16-летняя гражданка Украины, завербованная спецслужбами собственной страны, еще будучи девчонкой из обычной украинской деревни.

Тогда еще 14-летняя Маруся Мисюк (на фото), будучи недолюбленной и закомплексованной деревенской школьницей, у которой голова была под завязку набита современной украинской националистической пропагандой, познакомилась в сети с человеком под ником «Маричка». Маричка оказалась биологическим мужчиной, который предпочитает, чтобы к нему обращались в женском роде. И этот транс, с которым несовершеннолетняя состояла еще и в интимной переписке, оказался еще и сотрудником СБУ.

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Родители девочки, почувствовав неладное, переехали в Белоруссию, в буквальном смысле от греха подальше. Но Маричка не исчез из ее жизни, а, напротив, общение стало только более интенсивным. Педофил и извращенец не только растлевал малолетку, но и сделал из нее заряженную на террор «Жабу» (такой псевдоним взяла себе Маруся), готовую убивать самой и отправлять на убийства других.

Приехав в Белоруссию, Маруся начала собирать вокруг себя точно таких же подростков, а Маричка, прекрасно разбираясь в подростковой психологии и играя на их слабостях, иллюзиях и амбициях, делать из них «революционную ячейку» – и готовить к вполне реальным терактам. Назвали ячейку «Вольная добровольческая армия «Черные соловьи». По-подростковому романтично и претенциозно.

Армии из них не получилось. Всего за год активности удалось собрать только 6 человек. Каждый из них знал, с кем имеет дело. Каждый отправил куратору видео, в котором они выражают согласие на сотрудничество с СБУ. Большинство здравомыслящих людей уже на этом этапе прекратили бы общение, но это же подростки, которым хочется адреналина, причастности к какому-то великому, по их мнению, делу.

Поначалу ничего по-настоящему опасного «соловьи» не делали. Писали пафосные воззвания в своем небольшом телеграм-канале и публиковали там же фотоотчеты о своих «акциях». Акции заключались в пачкании стен и заборов лозунгами типа «Слава Украине!», «Жыве Беларусь!» и анархистской символикой. Больше, чем на хулиганство и вандализм подобное не тянуло.

Но потом пошли и более серьезные задания, по которым и ответственность более серьезная. Так, Даниил Гарасим, один из участников группы получил задание понаблюдать за военным объектом. Он, наврав родителям о том, что поехал ремонтировать диван, отправился за 100 километров из Минска в Осиповичи, чтобы откуда-то с чердака девятиэтажки снимать перемещения военной техники у места дислокации расположенной в городе ракетной бригады.

Вскоре этот же неудавшийся «джеймсбонд» был пойман неподалеку от тех же Осиповичей при попытке пустить поезд под откос, поставив на железнодорожных путях металлический «башмак». Безнаказанности не получилось. Сейчас наивный пацан сидит за решеткой и ждет суда. Сидеть ему еще долго. Срок по статье «Измена государству» ему светит вполне приличный.

Гарасим

Последовавшие за арестом Гарасима раскрытие и арест всей группы – позволили предотвратить полноценный теракт. Юные террористы по заданию украинской спецслужбы намеревались взорвать административное здание в Барановичах. Выбор стоял между зданиями РУВД и прокуратуры.

Парадоксально, но идеологией «Черных соловьев» был анархизм. И то, что, борясь против своего государства, они прямо выполняют задания спецслужб другого государства, ему враждебного, юных анархистов вообще не смущало. Как и «Майн кампф» в списке литературы.

Однако, подобная противоестественная смычка анархистов с националистами и русофобами – характерна. В эпикризе – и атака против российского посольства в еще спокойном 2010 году, и «этно-анархистская группировка «Пошуг» с лозунгом «Беларусь должна быть белорусской», и Николай Дедок, который писал в националистической газете «Новы час» статейки, восхвалявшие чеченских террористов. Но та генерация анархистов уже либо сидит в тюрьме по тяжелым статьям, либо уехала за границу. Приходится вербовать новых, из самого молодого и непуганого поколения.