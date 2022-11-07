Анархия в Херсоне

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Новости Украины

Остающиеся в Херсоне немногочисленные российские военкоры свидетельствуют о невиданном разгуле мародерства в городе после эвакуации отсюда большинства местных жителей.

Журналисты считают, что это – результат недоработки местной ВГА, которая должна была предусмотреть обеспечение правопорядка.

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«В Херсоне сейчас правит мародёрство… В Херсоне мародёры разнесли здание Областной Администрации. Всего несколько дней назад здесь был порядок и активная работа. В отсутствие стражей правопорядка, которые ушли из города, теперь все выглядит так», – рассказывает журналистка Валерия Петрусевич, публикуя кадры разгромленного здания.

Она сообщает, что в здании заселились беженцы, а также маргинальные личности.

«В разграбленном здании Администрации живут люди из жилья, пострадавшего от боевых действий на передовой. Они приехали в Херсон попросить помощи и не застали никого из властей. Семья с малышом расположилась прямо на полу одного из кабинетов. Семьи маргиналов, бомжи оккупировали другие комнаты. Стелят ворох тряпья, так и живут. В качестве туалетов используют тёмные углы… Судя по всему и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди замыкают подъезды и не пускают незнакомых… Уезжать в неизвестность боятся. И их можно понять… Пытаемся уговорить их эвакуироваться, готовы сопроводить на паром и дальше, оказать помощь… В принципе, работой с семьями мы и занимаемся здесь основную часть времени сейчас», – рассказывает Петрусевич.

В целом же, по ее ощущениям, в Херсоне осталось немало мирных жителей, отказавшихся от эвакуации.

«Людей очень много, ничуть не меньше, чем несколько недель назад. Остановки переполнены. Много пожилых людей, но есть и семьи, и дети. Кто-то ждёт Украину и верит в мягкую смену власти, без боевых действий. Но большинство просто не осознают опасность», – считает журналистка.

Тревожные данные приводит и военкор Роман Сапоньков.

«В Херсоне творится анархия и криминальный беспредел. В городе нет никаких органов власти, включая самооборону или тероборону. Неравнодушные граждане по мере сил пытаются с этим бороться. На днях мне показывали видео, как пойманные мародёры заносят холодильник обратно, на 5 этаж», – пишет он в своем блоге.

Сапоньков считает, что такая обстановка в Херсоне – свидетельство «полнейшей потери контроля над ситуацией со стороны ВГА».

Он приводит письмо местного жителя, который считает, что даже после эвакуации в городе должна была остаться полиция.

«Ув. Роман, огромная просьба обратить внимание на то, что пишут в отчётах власти Херсона и что происходит на самом деле. Ни один заявленный телефон не работает, люди звонят по всем вопросам, тишина. Случаи мародерства просто вопиющие. Сейчас разнесли облсовет, завтра магазины, затем дома и квартиры. А администрация отчёты строчит, что всё хорошо, концерт, выставка животных. Стыдно! Зачем на том берегу столько полиции…. Все получают зарплату за что? Вывезли семьи, правильно! Но сами то по долгу службы должны быть в городе. Титаник капитан покинул последним. Наши службы напоминают «украинское руководство Крыма», которое якобы работало в Херсоне. В городе живые люди, которые поверили в новую власть. Нельзя их предать».

О вопиющих случаях рассказывает и вернувшийся из Херсона политтехнолог Алексей Живов.

«Ситуация с Херсоном вообще верх цинизма. Мы там много обещаний людям раздали. И эти люди нам поверили. Вышли работать. Пошли учителями в сады, школы, на предприятия и в коммунальные службы. Многие проработали по 2-3 месяца и не получили от России ни копейки. На секундочку, учительницы в школах там каждый день получали угрозы убийством. Чтобы вы полнее понимали, чего стоили те крохи, которые многим обещали и не дали. На центральной площади к нам подошла женщина с ребёнком подростком. Не маргиналы. Говорит: «Помогите, зарплату не заплатили, подъемных нет, есть нечего. Дайте хоть что-то ребёнка покормить». Эта история была в первые дни эвакуации. А куда и на что всем этим людям ехать? Как получилось, что множество людей остались без заработанных денег. Множество стариков в городе оставили без средств к существованию. Я напомню, что Херсон – это Россия. Это субъект Федерации. У нас в Московской или Нижегородской области тоже бюджетникам не платят? Платят. Ведь Нижний Новгород не Херсон, скажете вы. Если Россия будет вести себя так по отношению к своим гражданам, новым и старым, скоро везде будет Херсон!» – предупреждает Живов.

Разгул анархии в Херсоне в очередной раз породил опасения у скептиков по поводу возможных планов отступления российской армии из города. Военный эксперт Илья Крамник предупреждает о катастрофических последствиях такого шага.

«Оставление Херсона, если до этого дойдёт дело, будет означать военное поражение. Проигрыш крупной битвы. Сдачу единственного занятого российскими войсками областного центра. При этом город вполне можно оборонять, и отход из него будет (если будет) политическим решением. Оно не имеет никаких положительных сторон, никаких «да, но», никаких оправданий. Оно будет означать дальнейший рост потерь (а не их уменьшение), усиление давления со стороны врага и вполне вероятный проигрыш войны, и не может быть оправдано никакими гуманитарными соображениями – потому что объем бед и сумма потерь в результате этого шага возрастут. Для их уменьшения войну надо выигрывать. Все попытки рассказать, что на этом ничего не заканчивается и вообще все будет хорошо, будут столь же убедительны, как грим на недельном трупе. Оставлять Херсон нельзя», – резюмировал Крамник.