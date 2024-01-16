Анатолий Шарий в России может получить обвинение в терроризме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Блогер Анатолий Шарий может быть обвинен в организации терактов на территории России, сообщило государственное агентство РИА Новости. Сейчас имя живущего в Испании украинского эмигранта фигурирует в криминальной хронике Петербурга – в городе и области за последние дни произошло несколько поджогов квартирных дверей. Везде использовалась одна схема – в подъезде жгли автомобильные покрышки. Исполнителей поджогов мог нанять Шарий, утверждает питерский телеканал «78».

По данным телеканала, Шарий организовал криптовалютный проект с живущим в Таиланде российским блогером Петром Луневым. «Как это часто бывает, токен «не взлетел», и партнеры разругались из-за денег», – сообщили телевизионщики. Один из пострадавших – отец Лунева, заявивший, что перед поджогом получал угрозы. Двери квартир также пытались поджечь у других родственников Лунева и его бизнес-партнеров. Сам Шарий в интервью «78» причастность к организации преступлений опроверг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В российских СМИ уже появились данные о задержании 14 человек, восемь из которых несовершеннолетние, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская журналистка Полина Реутова утверждает, что также пострадала после конфликта с Шарием – двери в квартиру ее родителей в Ростове поджигались по аналогичной схеме, что и в Питере.

«На днях в Ростове-на-Дону поймали лиц, готовивших «акцию-поздравление» Кирилла Буданова на фоне штаба ЮВО. Но фигуранты оказались ненадёжными исполнителями: их задержала полиция в состоянии серьёзного наркотического опьянения. Уроженцы Ставропольского края, как оказалось, были завербованы ГУР. В процессе досмотра задержанных у них в телефоне обнаружилось много интересного: в частности, по перепискам и медиафайлам стало понятно, что именно они подожгли дверь моих родителей (по заказу Шария). Более того, этот «привет» для Буданова и поджог двери моих родителей заказало одно и то же лицо. Пособники украинского терроризма в причастности к поджогу признались сразу. Из этой любопытной находки следует, что считающий себя «блогером и журналистом» Анатолий Шарий нанимает тех же людей, которых для акций в России использует ГУР. Предлог более чем отменный: известно, что противник зарядил ресурсы на запугивание и уничтожение российских журналистов и их семей. Проще говоря, идёт направленная работа на совершение терактов против тех, кто изобличает подлинную сущность так называемой «Украины» — преступность, ложь, криминал. А желание Анатолия сэкономить на исполнителях сыграло с ним злую шутку: ревнители украинской идеи за деньги из Ставрополья оказались бракованными и сейчас сдают всех заказчиков, как стеклотару», – написала Реутова в своем блоге.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что вся эта история может иметь печальные последствия для Шария в России.

«Интересно, к каким выводам по итогу придут следственные органы. Если эта связь в ходе следствия будет установлена и подтверждена (а пока все говорит именно об этом), то Шарий может быть обвинен в России к причастности к терроризму».

Данные СМИ подтверждает и депутат Правобережного округа Санкт-Петербурга Федор Грудин.

«Украинский блогер Шарий с лета прошлого года рекламировал криптовалютную пирамиду уроженца Петербурга Петра Лунёва, известного как «Одиссей». То ли пирамида рухнула, то ли кому-то не заплатили сколько нужно, но к осени 2023 Шарий начал вымогать у Лунёва огромные суммы в долларах. Всё бы ничего, но конфликт между жителем Барселоны и жителем Тайланда вылился в уничтожение имущества уже десятка петербуржцев. Вечером 28 декабря подожгли квартиру в Правобережном округе, где проживают родители Лунёва. В другие дни пострадали другие родственники Лунёва, бывшая жена, её дядя, пожилая бабушка, а также партнёры по «криптобизнесу». Доставалось и случайным людям: адреса жертв искали через слитые базы, поджигали квартиры, где уже много лет другие люди и т.д. Исполнителей нанимали через «чаты с работой». Солевые наркоманы или просто тупые подростки ради сумм от 20 до 100 тысяч рублей с 99% гарантией отправляются в тюрьму. Большую часть уже поймали, и тут полиции спасибо. Однако, маргиналы и дураки — это бесконечный ресурс. Шарий может нанимать их сколько угодно. Пора возбуждать уголовное дело против заказчика. Напряжённые отношения с Испанией не должны быть оправданием бездействия нашего МИДа и иных органов. Уничтожение чужого имущества — не политическое уголовное дело. Таких могут и задержать по ордеру Интерпола. Можно хотя бы попытаться?!» – написал депутат в блоге.