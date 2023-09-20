Анатомия предательства: как украинские «голуби» мира стали «ястребами» войны

После начала СВО главная оппозиционная сила Украины – ОПЗЖ – оказалась просто парализована. Часть депутатов не смогла поступиться принципами, и ценой за это стали уголовные дела, лишение мандата, отъем имущества, добровольная или вынужденная эмиграция, а в отдельных случаях даже депортация с Украины.

Но большинство же бывших оппозиционеров, поменяв местами буквы в партийной аббревиатуре с ОПЗЖ на ПЗЖМ (Платформа за жизнь и мир) и потеряв в процессе такого ребрендинга букву «О», намекавшую на былую оппозиционность, резво перестроились на марше и принялись так ретиво «подмахивать» властям, что оторопели даже оппоненты Зеленского справа – из националистического лагеря.

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В состав этой самой ПЗЖМ вошли 23 нардепа под руководством Юрия Бойко – человека, близкого к сидящему девятый год под домашним арестом в Вене и отбивающемуся от экстрадиции в США газовому олигарху Дмитрия Фирташа.

Третьим соучредителем этой группы является Сергей Левочкин – бывший глава администрации Януковича, «сливший» своего шефа в 2014-м и сбежавший с корабля в разгар Майдана.

Тот же Бойко, который в 2021-м выступал за мир в Донбассе и восстановление добрососедства с Россией, летом нынешнего года стал одним из инициаторов постановления Верховной Рады с призывом к ООН «срочно принять меры по прекращению членства Российской Федерации в Совете Безопасности» этой организации, называл Россию «разрушающим международный мир, безопасность, международный правопорядок спонсором терроризма» и требовал от стран «Семерки» и ЕС «безотлагательно рассмотреть вопрос о наложении на Российскую Федерацию новых жестких санкций».

За это постановление кроме Бойко голосовали и другие видные ренегаты из экс-ОПЗЖ: Нестор Шуфрич, Юлий Иоффе, Юрий Павленко, Сергей Ларин. Поддержали они и десятки других документов – законов, постановлений, обращений, прямо ревизующих ту программу, с которой они получили мандат доверия от миллионов людей на Украине.

В частности, Бойко был одним из инициаторов обращения к участникам прошедшего этим летом саммита НАТО в Вильнюсе, с просьбой «взять на себя обязательство по предоставлению Украине полноправного членства в Организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО». Кроме Бойко, это поддержали Шуфрич, Загородний, Дунаев, Ларин, Столар и другие депутаты от экс-ОПЗЖ, перешедшие в обслугу проамериканского режима.

Если проанализировать результаты голосований в Раде то мы увидим, что предатели интересов украинского юго-востока поддержали практически все антироссийские инициативы Банковой. Причем, во многих случаях речь не шла о критической поддержке документов, с трудом набравших необходимые голоса. Большинство того, за что проголосовали Бойко, Левочкин, Шуфрич, Суркис и компания, прекрасно обошлось бы и без их голосов, хватало одних только «слуг народа».

Как же произошла трансформация членов партии, которая в конце 2020 года уверенно лидировала в рейтингах, обгоняя все другие политические силы? На это есть три важные причины.

Причина первая. Бизнесмены от политики.

Большинство этих деятелей политикой не занимались. Они занимались куплей-продажей электората. Поэтому вместо идей у них были манипулятивные политтехнологии, которые рассматривались с точки зрения эффективности их воздействия на электорат. А партийная программа рассматривалась нашими героями не как набор красных линий, которые необходимо защищать и принципов, которые реально собирались воплощать в жизнь, придя к власти, а как способ разовой мобилизации определенного круга избирателей для похода на выборы. Такой вот циничный политический бихевиоризм: стимул – реакция.

Могло ли быть иначе? Учитывая олигархический бэкграунд группы Бойко, скорее нет, чем да. Другой вариант ответа предполагал бы от них подвиг попытаться стать теми, кем они не являются – действительными выразителями чаяний русской Украины, для которых идея важнее бизнес-гешефтов.

К тому же эти люди всю свою сознательную жизнь в украинской политике провели с убеждением, что все и всех можно купить – лояльность прессы, голоса избирателей, решения судов, нейтралитет правоохранительных органов и благосклонность власти. Купить или договориться – вот их жизненное кредо.

Причина вторая. Отсутствие собственных убеждений.

Схема купли-продажи пророссийского электората предполагала внедрение в руководство пророссийских партий агентов влияния Запада. Проще сказать, идейный борцов за денежные знаки. И они совершенно не ставили перед собой задачи идти во власть и формировать правительство. Поэтому возможность взять власть их не обрадовала, а испугала. Ведь основная цель их была получить деньги за пророссийский электорат, а не менять курс страны. Реально они получали отступные за то, что страна превращается в Анти-Россию.

Схема простая – под видом выразителей идей держим в узде пророссийский электорат, а за это власть осыпает милостями. Поскольку в 2014-м это удалось, о в 2022-м решили пойти по схеме, которая, по их мнению, работала. А прежние установки, с которыми они шли к избирателям и с которыми побеждали, получая свои мандаты, были списаны в утиль как балласт, допустимые сопутствующие потери. Кто-то же должен держать пророссийский электорат в узде для власти. А они первые специалисты в этом вопросе.

Причина третья. Полное непонимание происходящего.

Вся приведенная выше схема не учитывает, что если Украину превратить в нацистское государство, то пророссийских политиков репрессируют, невзирая на тайные заслуги. Отсюда и рвение неофитов, желающих продемонстрировать, что они святее папы римского, оказалось сильнее даже политической целесообразности сохранить хотя бы часть накопленного за прежние годы политического реноме.

«Мы свои, бандеровцы, просто очень пророссийские!» – пытаются сказать своими голосами в Раде «прозревшие» бизнесмены от политики.

Что удивительно, ренегаты все еще надеются на какое-то политическое будущее в жестко националистической и антироссийской Украине, строят планы по ребрендингу и прохождению в следующую Раду под уже готовой новой партийной вывеской. Только вот логика развития политических процессов в стране не оставляет места для таких иллюзий.

Они за своими капиталами реально не понимают, во что превратилась Украина, и что она готовит конкретно им. Хитрые люди оказались в тоже время весьма наивными простаками, которых обвели вокруг пальца. Они этого не ожидали, ведь десятилетиями удавалось обманывать массы народа.

Разобравшись сначала со своими принципиальными идейными противниками, вкусившие сладость авторитарного правления националисты приходят за переобувшимися в прыжке и усиленно отрекающимися от всего, что говорили еще вчера. Но каждый надеется, что «фюрер» его пощадит. Плохо знают историю, «фюрер», по определению, не щадит никого.