Андерс Ослунд рекомендует украинцам пока забыть о Байдене

16.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Никаких радикальных действий на украинском направлении Администрация президента США Джо Байдена осуществлять не будет, как минимум, до сентября.

Об этом рассказали прозападные эксперты в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно понятно, что не будет посла США в Украине до сентября. Я был бы удивлен, если это будет раньше. И как можно вести внешнюю политику, если нет назначенного посла? Очень сложно.

Но ничего особенного для Украины в этом нет, это только естественный процесс. К сожалению, США в этом деле очень медленно работают», – заявил научный сотрудник американского аналитического центра «Atlantic Council» Андерс Ослунд

В свою очередь аналитика фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива Дмитрия Бабачанаха, попросили прокомментировать, не стоит ли украинцам, многие из которых с нетерпением ждали прихода к власти Джо Байдена, возлагая на него большие надежды на прорыв в отношениях, эти ожидания поумерить.

«Мне кажется, среднестатистические ожидания в Украине однозначно стоит поумерить. Ситуация сложная – и в Украине, и в США. Есть ряд факторов, такие как – отсутствие в Украине голосов в парламенте, сейчас видим, что монобольшинство уже не то.

А если брать США, то желание Байдена больше координировать свою политику с Европой – это тот фактор, который усложняет резкие, сильные ходы со стороны США, то есть, они будут действовать, скажем, не обязательно мягко, но не радикально», – ответил эксперт.

При этом он не исключил, что может быть отодвинут даже вопрос по Донбассу.

«Северный поток-2» – это одна из тех позиций, на которых США будут стоять, но если брать другие вопросы, такие как более активное вовлечение по Донбассу, то там могут быть вопросы», – сказал Бабачанах.