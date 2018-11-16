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16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Религия, Украина
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Андреевская церковь окончательно отошла к Варфоломею

Сегодня вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В пятницу 9 ноября закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская” официально опубликовали в “Голосе Украины”.

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“Андреевская церковь Национального заповедника “София Киевская”, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий”, – говорится в законе.

Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования – то есть 10 ноября.

Также отмечается, что Андреевская церковь после передачи остается в перечне объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника “София Киевская”.

Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.

7 ноября Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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