Андреевская церковь окончательно отошла к Варфоломею
Сегодня вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
В пятницу 9 ноября закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская” официально опубликовали в “Голосе Украины”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Андреевская церковь Национального заповедника “София Киевская”, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий”, – говорится в законе.
Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования – то есть 10 ноября.
Также отмечается, что Андреевская церковь после передачи остается в перечне объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника “София Киевская”.
Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.
7 ноября Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.
Метки: Андреевская церковь, Варфоломей, закон, Киев
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.