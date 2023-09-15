Украина второй день подряд объявляет об «освобождении» села под Артемовском

Олег Кравцов.  
15.09.2023 08:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские вооруженные формирования якобы овладели населенным пунктом Андреевка, который находится к югу от Артемовска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские вооруженные формирования якобы овладели населенным пунктом Андреевка, который находится к югу от Артемовска....

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«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», – утверждает Генштаб.

Впрочем, о взятии Андреевки еще вчера объявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Сразу же ею опровергли в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, назвав такие заявления «преждевременными и ошибочными». После этого Маляр отредактировала свой прежний пост, в свое оправдание сказав, что «произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации».

Российские источники пока о потере Андреевки не сообщали.

«На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытались штурмовать Курдюмовку. Без успеха. ВС РФ контратаковали в районе Андреевки и вернули ряд утраченных позиций. Высоты восточнее за российским войсками. Украинские подразделения также пытались войти в Бахмут с юго-запада. Без продвижения.

Атака ВС РФ на Богдановку. На этом участке инициатива уже перешла к российским войскам. Артиллерия ВС РФ работала по ВСУ в Клещеевке, Хромовом и Спорном. Украинская – по российским позициям в Андреевке, Бахмуте и Соледаре. К северу от последнего из перечисленных населённых пунктов в ближайшее время возможна активизация боевых действий», – пишет тг-канал военкора Семена Пегова.

Примечательно, что связанный с ВСУ военный паблик Deep State, занимающийся составлением карт, тоже не подтверждает заявление украинского Генштаба по Андреевке.

«Продолжаются бои и зачистка как в Клещеевке, так и Андреевке. Говорить об освобождении сел еще рано, хотя все к этому идет», – сообщает Deep State сегодня утром.

В 8.50 утра появилось сообщение в тг-канале 3-й бригады ВСУ

«В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», – утверждается в сообщении.

Кроме того, говорится, что бои продолжаются», а украинские «подразделения продолжают закрепляться на новых позициях».

«Занятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего последующего наступления», – добавил в бригаде.

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