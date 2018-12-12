Андреевскую церковь заберут у Варфоломея обратно

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Знаменитая Андреевская церковь в Киеве, которую Петр Порошенко решил отдать Стамбульскому Патриарху Варфоломею, будет возвращена государству после смены власти на Украине.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Передача Андреевской церкви Константинопольскому Патриархату] – это абсолютное безобразие. Это достояние православного мира, и точно – Украины. Это сделано по чертежам великого человека, ты не можешь этим распоряжаться! Ты даже в аренду передать не можешь. Тут могут быть «автокефальные» или «киевский патриархат», кто угодно, но свои.

Все прекрасно знают, что православный Фанар – район, где находится и живёт Константинопольский Патриарх и его свита. Они даже не могут выйти в своей одежде за его территорию в Стамбул, то есть они находятся в униженном положении на самом деле. Почему? Я думаю, что пройдёт избирательный цикл, и этот храм перейдёт обратно под контроль государства», – сказал Михаил Погребинский.

По его мнению, проект автокефалии оборачивается провалом Петра Порошенко.

«Порошенко попал в полосу цугцванга, любой ход ухудшает его положение. Если б он заранее хорошо подумал, стоит ли использовать тему автокефалии перед собственными выборами на второй срок, думаю, возможно, посоветовавшись с экспертом, он бы просто от этого отказался. Как бы то ни было, хорошо не получится – это точно. В лучшем случае для Порошенко несколько представителей УПЦ поучаствуют в этом съезде (Объединительном соборе – ред.), если он вообще состоится.

Сейчас известна позиция Денисенко (Филарета – ред.), который сказал, что со мной не договоритесь – вообще ничего не будет. Он дал понять, что ему не нравятся условия Константинополя относительно способа проведения собора. Он человек гордый и считает (и он прав), что имеет влияние на этот клир «киевского патриархата». А ему дали понять, что «отдыхай», а он не хочет на пенсию. Он был всё время «патриархом», так его называли и он сам себя так называл, а сейчас ему говорят – будешь только митрополитом», – заявил политолог.