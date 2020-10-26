Андрей Бабицкий: Главный итог выборов – начинается распад Украины

26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Прошедшие на Украине выборы в местные органы власти показали, что государство остаётся унитарным только на бумаге в тексте Конституции.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал известный военкор Андрей Бабицкий.

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«Отрезвление есть. Потому что проголосовало 37 процентов, а это высочайший уровень недоверия к власти на всех уровнях, то есть, украинцы фактически не пошли на выборы. Другой момент, по итогам этих выборов видно, что Украина начала распадаться.

На Западе 13 процентов проголосовали за Порошенко, на Востоке те же 13 процентов – за ОПЗЖ, плюс катастрофическое падение рейтинга партии «Слуга народа» с 43 процентов, с которыми она пришла в Раду, – до 17-ти, с которыми она вышла на местные выборы. То есть, отрезвление есть.

Видно, что Украина вообще не может в своих частях договориться друг с другом. Запад и Восток голосуют за абсолютно разные политические силы, и друг друга они не понимают», – заявил Бабицккий

Говоря о «распаде и феодализации», журналист назвал важным тот факт, что сейчас Украина бьёт все рекорды по коронавирусу и огромные территории записаны в «красные зоны», где выявлено наибольшее количество заражённых.

«В течение последних полутора месяцев сложилась такая ситуация, что главы власти этих местных красных зон отказываются выполнять указания Киева, они не вводят те ограничения, которые должны. Фактически это бунт территорий против Центра.

Поэтому я думаю, что Украина сегодня – это страна унитарная по Конституции, но по факту – феодализация, распад на отдельные территории, где правят местные элиты, фактически состоялся», – добавил Андрей Бабицкий.