26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Политика, Украина
Просмотров:

Андрей Бабицкий: Главный итог выборов – начинается распад Украины


Прошедшие на Украине выборы в местные органы власти показали, что государство остаётся унитарным только на бумаге в тексте Конституции.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал известный военкор Андрей Бабицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Отрезвление есть. Потому что проголосовало 37 процентов, а это высочайший уровень недоверия к власти на всех уровнях, то есть, украинцы фактически не пошли на выборы. Другой момент, по итогам этих выборов видно, что Украина начала распадаться.

На Западе 13 процентов проголосовали за Порошенко, на Востоке те же 13 процентов – за ОПЗЖ, плюс катастрофическое падение рейтинга партии «Слуга народа» с 43 процентов, с которыми она пришла в Раду, – до 17-ти, с которыми она вышла на местные выборы. То есть, отрезвление есть.

Видно, что Украина вообще не может в своих частях договориться друг с другом. Запад и Восток голосуют за абсолютно разные политические силы, и друг друга они не понимают», – заявил Бабицккий

Говоря о «распаде и феодализации», журналист назвал важным тот факт, что сейчас Украина бьёт все рекорды по коронавирусу и огромные территории записаны в «красные зоны», где выявлено наибольшее количество заражённых.


«В течение последних полутора месяцев сложилась такая ситуация, что главы власти этих местных красных зон отказываются выполнять указания Киева, они не вводят те ограничения, которые должны. Фактически это бунт территорий против Центра.

Поэтому я думаю, что Украина сегодня – это страна унитарная по Конституции, но по факту – феодализация, распад на отдельные территории, где правят местные элиты, фактически состоялся», – добавил Андрей Бабицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть